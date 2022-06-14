UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой церковный праздник 14 июня: что нельзя делать, у кого именины

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

14 июня православные христиане чествуют мученика Иустина Философа.

С какими запретами и приметами связан этот день, а также, кто сегодня праздует именины - читайте в материале Styler.

По преданию, святой Иустин странствовал по Европе и Азии, проповедуя христианскую веру, однако в 166 году его вместе с шестью учениками задержали стражники и отрубили голову.

Главные традиции этого дня

Народный календарь на 14 июня гласит, что в этот день отмечается Устинов день, посвященный на Руси посеву гречихи.

На Устинов день полезно поработать дома. Переберите шкафы, приведите в порядок участок, избавьтесь от хлама. Это принесет в дом счастье и богатство, так считали предки.

В старину по приметам считали, что в день Устина можно избавиться от надоедливых людей, сорвав ивовый прут и воткнуть его между своими следами и следами назойливого человека.

Приметы, в которые верили наши предки

  • Если 14 июня в первой половине дня видели радугу – это к дождю.
  • Бледное солнце утром предвещает вечерние осадки.
  • Дождливый и пасмурный день – к крупному урожаю льна и конопли.
  • Если вы забудете сон, который снился вас с 14 на 15 июня, он только тогда и сбудется.

Что нельзя делать в этот день

  • В эту дату ни в коем случае нельзя устанавливать забор, даже небольшой. Это приведет к пожару.
  • Нельзя врать и клеветать даже по мелочам. Иначе все вернется бумерангом.
  • Девушкам лучше не выходить из дома, иначе встреченный незнакомец принесет ей тяжелые испытания. Мужчинам нужно простить жену, если она того хочет, иначе есть риск потерять мужскую силу и уважение близких.

Кто сегодня празднует именины

День ангела сегодня празднуют: Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

Также сообщалось, что после Троицы в Украину придет похолодание.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине