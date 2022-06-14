Какой церковный праздник 14 июня: что нельзя делать, у кого именины

14 июня православные христиане чествуют мученика Иустина Философа.
С какими запретами и приметами связан этот день, а также, кто сегодня праздует именины - читайте в материале Styler.
По преданию, святой Иустин странствовал по Европе и Азии, проповедуя христианскую веру, однако в 166 году его вместе с шестью учениками задержали стражники и отрубили голову.
Народный календарь на 14 июня гласит, что в этот день отмечается Устинов день, посвященный на Руси посеву гречихи.
На Устинов день полезно поработать дома. Переберите шкафы, приведите в порядок участок, избавьтесь от хлама. Это принесет в дом счастье и богатство, так считали предки.
В старину по приметам считали, что в день Устина можно избавиться от надоедливых людей, сорвав ивовый прут и воткнуть его между своими следами и следами назойливого человека.
День ангела сегодня празднуют: Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.
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