Какой церковный праздник 14 июня: что нельзя делать, у кого именины

С какими запретами и приметами связан этот день, а также, кто сегодня праздует именины - читайте в материале Styler.

По преданию, святой Иустин странствовал по Европе и Азии, проповедуя христианскую веру, однако в 166 году его вместе с шестью учениками задержали стражники и отрубили голову.

Главные традиции этого дня

Народный календарь на 14 июня гласит, что в этот день отмечается Устинов день, посвященный на Руси посеву гречихи.

На Устинов день полезно поработать дома. Переберите шкафы, приведите в порядок участок, избавьтесь от хлама. Это принесет в дом счастье и богатство, так считали предки.

В старину по приметам считали, что в день Устина можно избавиться от надоедливых людей, сорвав ивовый прут и воткнуть его между своими следами и следами назойливого человека.

Приметы, в которые верили наши предки

Если 14 июня в первой половине дня видели радугу – это к дождю.

Бледное солнце утром предвещает вечерние осадки.

Дождливый и пасмурный день – к крупному урожаю льна и конопли.

Если вы забудете сон, который снился вас с 14 на 15 июня, он только тогда и сбудется.

Что нельзя делать в этот день

В эту дату ни в коем случае нельзя устанавливать забор, даже небольшой. Это приведет к пожару.

Нельзя врать и клеветать даже по мелочам. Иначе все вернется бумерангом.

Девушкам лучше не выходить из дома, иначе встреченный незнакомец принесет ей тяжелые испытания. Мужчинам нужно простить жену, если она того хочет, иначе есть риск потерять мужскую силу и уважение близких.

Кто сегодня празднует именины

День ангела сегодня празднуют: Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.