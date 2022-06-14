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Який церковне свято 14 червня: що не можна робити, у кого іменини

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Вівторок 14 червня 2022 06:01
Який церковне свято 14 червня: що не можна робити, у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

14 червня православні християни вшановують мученика Юстина філософа.

З якими заборонами і прикметами пов'язаний цей день, а також, хто сьогодні святкує іменини - читайте в матеріалі Styler.

За переказами, святий Юстин мандрував по Європі та Азії, проповідуючи християнську віру, проте в 166 році його разом з шістьма учнями затримали стражники й відрубали голову.

Головні традиції цього дня

Народний календар на 14 червня свідчить, що в цей день відзначається Устинів день, присвячений на Русі посіву гречки.

На Устинів день корисно попрацювати вдома. Переберіть шафи, доведіть до ладу ділянку, позбудьтеся від мотлоху. Це принесе в дім щастя і багатство, так вважали предки.

За старих часів за прикметами вважали, що в день Устина можна позбутися від докучливих людей, зірвавши вербовий прут і увіткнути його між своїми слідами і слідами настирливої людини.

Прикмети, в які вірили наші предки

  • Якщо 14 червня в першій половині дня бачили веселку – це до дощу.
  • Бліде сонце вранці віщує вечірні опади.
  • Дощовий і похмурий день - до великого врожаю льону і конопель.
  • Якщо ви забудете сон, який снився вас з 14 на 15 червня, він тільки тоді й збудеться.

Що не можна робити в цей день

  • У цю дату ні в якому разі не можна встановлювати паркан, навіть невеликий. Це призведе до пожежі.
  • Не можна брехати і обмовляти навіть по дрібницях. Інакше все повернеться бумерангом.
  • Дівчатам краще не виходити з дому, інакше зустрінутий незнайомець принесе їй важкі випробування. Чоловікам потрібно пробачити дружині, якщо вона того хоче, інакше є ризик втратити чоловічу силу і повагу близьких.

Хто сьогодні святкує іменини

День ангела сьогодні святкують: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.

Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.

Також повідомлялося, що після Трійці в Україну прийде похолодання.

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