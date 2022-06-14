Який церковне свято 14 червня: що не можна робити, у кого іменини
14 червня православні християни вшановують мученика Юстина філософа.
З якими заборонами і прикметами пов'язаний цей день, а також, хто сьогодні святкує іменини - читайте в матеріалі Styler.
За переказами, святий Юстин мандрував по Європі та Азії, проповідуючи християнську віру, проте в 166 році його разом з шістьма учнями затримали стражники й відрубали голову.
Головні традиції цього дня
Народний календар на 14 червня свідчить, що в цей день відзначається Устинів день, присвячений на Русі посіву гречки.
На Устинів день корисно попрацювати вдома. Переберіть шафи, доведіть до ладу ділянку, позбудьтеся від мотлоху. Це принесе в дім щастя і багатство, так вважали предки.
За старих часів за прикметами вважали, що в день Устина можна позбутися від докучливих людей, зірвавши вербовий прут і увіткнути його між своїми слідами і слідами настирливої людини.
Прикмети, в які вірили наші предки
- Якщо 14 червня в першій половині дня бачили веселку – це до дощу.
- Бліде сонце вранці віщує вечірні опади.
- Дощовий і похмурий день - до великого врожаю льону і конопель.
- Якщо ви забудете сон, який снився вас з 14 на 15 червня, він тільки тоді й збудеться.
Що не можна робити в цей день
- У цю дату ні в якому разі не можна встановлювати паркан, навіть невеликий. Це призведе до пожежі.
- Не можна брехати і обмовляти навіть по дрібницях. Інакше все повернеться бумерангом.
- Дівчатам краще не виходити з дому, інакше зустрінутий незнайомець принесе їй важкі випробування. Чоловікам потрібно пробачити дружині, якщо вона того хоче, інакше є ризик втратити чоловічу силу і повагу близьких.
Хто сьогодні святкує іменини
День ангела сьогодні святкують: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.
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