Какой церковный праздник 13 сентября: что нельзя делать, у кого именины
13 сентября 2022 года православная церковь празднует возложение пояса Пресвятой Богородицы, а также чтит память священномученика Киприана Карфагенского.
Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.
Положение честного пояса Девы Марии — одно из важных церковных событий, отмечаемых 13 сентября. Оно посвящено исцелению императрицы Зои, которая была женой Льва Мудрого. Для православного мира это важное напоминание о случившемся.
Священномученик Киприан был епископом Карфагена и прославился как искусный богослов; большая часть его произведений была посвящена осмыслению вопросов отступничества. Также Киприан считается создателем канонического учения о единстве церкви.
Во время гонения императора Валериана I Киприан был вызван к проконсулу Аспазию Патерно, допрошен и отправлен в ссылку. В следующем году гонения усилились, Киприан вновь предстал перед судом и был казнен. Был занесен в число отцов Единой Церкви.
Главные приметы этого дня
- Если журавли позже улетают в теплые края, то зима придет позже.
- Если сеют озимые в непогоду, то в хлебе будет много мусора.
- Много подпенек осенью — стоит ожидать суровую зиму.
- В подойнике коров оседают капли молока — будет быстрый дождь.
Что нельзя делать в этот день
- На Руси в этот день было запрещено смеяться, громко говорить и петь. Люди боялись, что шум может привлечь внимание нечисти, которая бродит неподалеку. Мало было желающих лично встретиться с неприятностями.
- Нельзя 13 сентября завершать начатые дела, в противном случае, придется все переделывать.
- В этот день под запретом были свадьбы, иначе брак молодых будет несчастливым и недолгим.
Именины в этот дей день отмечают люди с именами: Михаил, Дмитрий, Геннадий, Владимир и Александр.
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