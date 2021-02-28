Какой спорт противопоказан людям с повышенным давлением: эксперты дали четкие рекомендации

Повышенное артериальное давление сейчас не редкость даже у молодых людей и гипертония с каждым годом регистрируется у все большего количества населения. Это связано с загазованностью воздуха, постоянным напряжением и стрессом, неправильным образом жизни, сидячей работой и несоблюдением правильного распорядка дня и рациона питания, а также гипертония может быть и наследственным проявлением.
Людям с повышенным давлением, кроме медикаментозного лечения и устранения других факторов, необходим спорт. Специалисты Pro Wellness рассказали, каким спортом можно заниматься при гипертонии.
Какие нагрузки противопоказаны людям с повышенным давлением
Какие виды спорта и упражнения разрешены для гипертоников
Нагрузки нужно давать организму постепенно и достаточно будет 3 занятий в неделю по 30 минут. Во время тренировки нужно пить воду небольшими глотками, чтобы не привести к дефициту влаги.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли простой способ снизить давление без лекарств.
А также сообщали о том, что специалисты рассказали, сколько шагов должен делать человек ежедневно.