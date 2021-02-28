Який спорт протипоказаний людям з підвищеним тиском: експерти дали чіткі рекомендації

Підвищений артеріальний тиск зараз не рідкість навіть у молодих людей і гіпертонія з кожним роком реєструється у все більшої кількості населення. Це пов'язано з загазованістю повітря, постійною напругою і стресом, неправильним способом життя, сидячою роботою і недотриманням правильного розпорядку дня і раціону харчування, а також гіпертонія може бути й спадковим проявом.
Людям з підвищеним тиском, окрім медикаментозного лікування і усунення інших факторів, необхідний спорт. Фахівці Pro Wellness розповіли, яким спортом можна займатися при гіпертонії.
Які навантаження протипоказані людям з підвищеним тиском
Які види спорту і вправи дозволені для гіпертоніків
Навантаження потрібно давати організму поступово і досить буде 3 занять на тиждень по 30 хвилин Під час тренування потрібно пити воду невеликими ковтками, щоб не призвести до дефіциту вологи.
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