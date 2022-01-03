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Какой предмет на кухне опасен для здоровья: вы будете удивлены

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Понедельник 03 января 2022 19:58
Какой предмет на кухне опасен для здоровья: вы будете удивлены Кухонная доска может быть опасна для здоровья (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Наиболее опасным для здоровья предметом кухни является кухонная доска. Все потому, что ее поверхность со временем собирает очень много бактерий.

Поэтому, такой предмет может серьезно угрожать здоровью человека, пишет Weixin.

Так, как правило, кухонные доски изготавливают из дерева или бамбука. На таких досках остаются следы от ножей, а в мелких порезах собираются микроскопические частички пищи, которые в свою очередь становятся идеальной средой для бактерий.

Специалисты рассказали, что на одном квадратном сантиметре поверхности доски может быть до двух миллионов стафилококков и десятки тысяч бактерий группы кишечной палочки.

"В некоторых семьях даже не принято мыть кухонные доски. Их сразу ставят на место", – сказано в статье.

Когда нужно менять доску

Доску нужно менять один раз в два-три года или даже чаще.

К тому же стоит иметь несколько кухонных досок, а именно для сырых продуктов, для овощей и для готовой еды.

Какой предмет на кухне опасен для здоровья: вы будете удивленыКухонная доска может быть опасна для здоровья (pixabay)

Как правильно мыть доски

Сначала доску промойте кипятком. Высокая температура способствует уничтожению бактерий, находящихся на поверхности разделочной доски. Вытирать доску не нужно. Достаточно поставить ее в хорошо проветриваемое место, чтобы она высохла естественным путем.

Также потрите ее солью. Если есть необходимость, уже вымытую разделочную доску следует натереть солью и тщательно, немного надавливая протереть поверхность всей доски.

Кроме того, используйте специальные чистящие и дезинфицирующие средства.

Сейчас есть много дезинфицирующих средств для кухонной утвари. Они высокоэффективны, безопасны и достаточно просты в использовании.

Ранее мы сообщали, как часто нужно убирать и мыть в доме.

Также мы писали, как быстро навести порядок на кухне перед праздником.

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