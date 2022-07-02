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Какой праздник отмечаем 2 июля: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

Православные 2 июля почитают память апостола Иуды, брата Господня. Также чтится память святого Зосимы и святого Иова.

Обо всех приметах и запретах - читайте в материале Styler.

Святому Зосиме молятся о благополучии, семейной гармонии и богатстве. А святому Иове молятся об избавлении от несправедливой обиды и любых наговоров. Также святой Зосим покровительствовал семье.

А еще в эту дату почитают пчел. Считается, что мед, который они сегодня собираются - священный, и лечит от любых болезней.

Бытует мнение, что ручей, который протекает рядом с пасекой, в этот день наполняется чудотворной силой. Его воды становятся целебными и могут спасти даже от самой страшной болезни. Такую воду набирают в бутылки и хранят целый год, так как она по силе приравнивается к святой.

Пчеловоды проводили разнообразные ритуалы и обряды, произносили заговоры и даже закапывали в землю кувшин с медовухой, чтобы задобрить духа-покровителя пчеловодов.

Главные приметы этого дня

  • Агрессивные и злые пчелы - значит, жди жары и засухи.
  • Пчелы вялые - станет холодно или будет сильная непогода.
  • Пчелы спешат спрятаться в улье - скоро будет дождь или ненастье.
  • Если к вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная, без осадков.
  • Дело, начатое 2 июля, будет успешным.

Что нельзя делать в этот день

  • объедаться, особенно мясом и иными продуктами животного происхождения: иначе на животе жира прибавится – а в кошельке денег убавится;
  • злиться, распространять негатив;
  • одалживать деньги – нужно рассчитаться с долгами до Зосимы, иначе весь год будут преследовать финансовые неудачи.

День ангела в эту дату отмечают Иван и Фаддей.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

Также читайте про календарь выходных и праздников на июль 2022. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.

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