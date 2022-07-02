Какой праздник отмечаем 2 июля: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела

Святому Зосиме молятся о благополучии, семейной гармонии и богатстве. А святому Иове молятся об избавлении от несправедливой обиды и любых наговоров. Также святой Зосим покровительствовал семье.

А еще в эту дату почитают пчел. Считается, что мед, который они сегодня собираются - священный, и лечит от любых болезней.

Бытует мнение, что ручей, который протекает рядом с пасекой, в этот день наполняется чудотворной силой. Его воды становятся целебными и могут спасти даже от самой страшной болезни. Такую воду набирают в бутылки и хранят целый год, так как она по силе приравнивается к святой.

Пчеловоды проводили разнообразные ритуалы и обряды, произносили заговоры и даже закапывали в землю кувшин с медовухой, чтобы задобрить духа-покровителя пчеловодов.

Главные приметы этого дня

Агрессивные и злые пчелы - значит, жди жары и засухи.

Пчелы вялые - станет холодно или будет сильная непогода.

Пчелы спешат спрятаться в улье - скоро будет дождь или ненастье.

Если к вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная, без осадков.

Дело, начатое 2 июля, будет успешным.

Что нельзя делать в этот день

объедаться, особенно мясом и иными продуктами животного происхождения: иначе на животе жира прибавится – а в кошельке денег убавится;

злиться, распространять негатив;

одалживать деньги – нужно рассчитаться с долгами до Зосимы, иначе весь год будут преследовать финансовые неудачи.

День ангела в эту дату отмечают Иван и Фаддей.