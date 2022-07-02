Какой праздник отмечаем 2 июля: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела
Православные 2 июля почитают память апостола Иуды, брата Господня. Также чтится память святого Зосимы и святого Иова.
Обо всех приметах и запретах - читайте в материале Styler.
Святому Зосиме молятся о благополучии, семейной гармонии и богатстве. А святому Иове молятся об избавлении от несправедливой обиды и любых наговоров. Также святой Зосим покровительствовал семье.
А еще в эту дату почитают пчел. Считается, что мед, который они сегодня собираются - священный, и лечит от любых болезней.
Бытует мнение, что ручей, который протекает рядом с пасекой, в этот день наполняется чудотворной силой. Его воды становятся целебными и могут спасти даже от самой страшной болезни. Такую воду набирают в бутылки и хранят целый год, так как она по силе приравнивается к святой.
Пчеловоды проводили разнообразные ритуалы и обряды, произносили заговоры и даже закапывали в землю кувшин с медовухой, чтобы задобрить духа-покровителя пчеловодов.
Главные приметы этого дня
- Агрессивные и злые пчелы - значит, жди жары и засухи.
- Пчелы вялые - станет холодно или будет сильная непогода.
- Пчелы спешат спрятаться в улье - скоро будет дождь или ненастье.
- Если к вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная, без осадков.
- Дело, начатое 2 июля, будет успешным.
Что нельзя делать в этот день
- объедаться, особенно мясом и иными продуктами животного происхождения: иначе на животе жира прибавится – а в кошельке денег убавится;
- злиться, распространять негатив;
- одалживать деньги – нужно рассчитаться с долгами до Зосимы, иначе весь год будут преследовать финансовые неудачи.
День ангела в эту дату отмечают Иван и Фаддей.
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