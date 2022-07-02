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Яке свято відзначаємо 2 липня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела

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Субота 02 липня 2022 06:02
Яке свято відзначаємо 2 липня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

Православні 2 липня вшановують пам'ять апостола Іуди, брата Господнього. Також вшановується пам'ять святого Зосими та святого Йова.

Про всі прикмети і заборони - читайте в матеріалі Styler.

Святому Зосимі моляться про благополуччя, сімейну гармонію і багатство. А святому Іові моляться про позбавлення від несправедливої образи і будь-яких наклепів. Також Святий Зосим протегував сім'ї.

А ще в цю дату шанують бджіл. Вважається, що мед, який вони сьогодні збирають - священний, і лікує від будь-яких хвороб.

Існує думка, що струмок, який протікає поруч з пасікою, в цей день наповнюється чудотворною силою. Його води стають цілющими і можуть врятувати навіть від найстрашнішої хвороби. Таку воду набирають в пляшки і зберігають цілий рік, через те, що вона за силою прирівнюється до святої.

Бджолярі проводили різноманітні ритуали і обряди, вимовляли змови і навіть закопували в землю глечик з медовухою, щоб задобрити духа-покровителя бджолярів.

Головні прикмети цього дня

  • Агресивні і злі бджоли - значить, чекай спеки і посухи.
  • Бджоли мляві - стане холодно або буде сильна негода.
  • Бджоли поспішають сховатися у вулику - скоро буде дощ або негода.
  • Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.
  • Справа, розпочата 2 липня, буде успішною.

Що не можна робити в цей день

  • об'їдатися, особливо м'ясом та іншими продуктами тваринного походження: інакше на животі жиру додасться – а в гаманці грошей зменшиться;
  • злитися, поширювати негатив;
  • позичати гроші - потрібно розрахуватися з боргами до Зосими, інакше весь рік будуть переслідувати фінансові невдачі.

День ангела в цю дату відзначають Іван і Тадей.

Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.

Також читайте про календар вихідних і свят на липень 2022. Стало відомо, чи будемо ми відпочивати додатково.

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