Какой праздник отмечаем 16 июня: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела
16 июня православная церковь чтит память мученика Лукиллиана.
О главных табу и приметах этого дня - читайте в материале Styler.
Мученик Лукиллиан жил в III веке и был языческим жрецом. После того, как он отрекся от своей веры и принял христианство, его руками ко Христу были обращены многие язычники. Иудеи, узнав о деятельности Лукиллиана, донесли на него начальнику города и вскоре святого бросили в темницу. Христианина, вместе с другими заключенными, долго мучили, а затем казнили отсечением головы.
Традиции этого дня
В народе этот день называют Лукьян Ветряк. Люди назвали эту дату так потому, что по направлению ветра судили о грядущих событиях: южный ветер — урожай яровых, северо-западный — к сырой погоде и болезням, восточный — к инфекциям, северо-восточный — к длительным дождям, северный — день будет ясным.
Определяли место, где нужно рыть колодец. Для этого брали сковороду или несколько сковородок и помещали на землю в тех местах, где собирались рыть колодец. Если изнутри сковорода намокла — вода находится близко (грунтовые воды залегают на небольшой глубине), и это место подходит для рытья колодца.
Для девушек существовал один ритуал. Если наблюдается южный ветер, нужно выйти на улицу и встать так, чтобы он дул в спину, раскинуть руки и думать о хорошем, любви и будущей семье. Такой ветер может принести хорошего жениха. Если у человека уже есть вторая половинка или он находится в браке, нужно выйти и прогуляться, чтобы южный ветер дул в спину — подарит осуществление желаний.
Главные приметы этой даты
- Вихрь долго держится — ближайшие дни будет ясная погода.
- Гроза — сенокос будет плохим.
- Проливной дождь — урожай грибов.
- На закате солнечные лучи отражаются на другой стороне неба — к перемене направления ветра.
- Собака мало ест и плохо спит — к дождю.
- Сова кричит — к ненастью.
- Обильная роса — ожидайте хороший урожай льна.
- Лошадь фыркает — к осадкам.
- С утра туман стелется по воде — погода будет безоблачной.
Что запрещено делать в этот день
- Не носите с собой много денег - будут финансовые проблемы.
- Нельзя совершать крупные и дорогостоящие покупки - деньги окажутся выброшенными
- Нельзя на улице рассказывать тайны, сокровенные вещи, желания. Ветер все разнесет, так что даже самые тайные вещи будут всем известны, а желания не осуществятся.
- Нельзя рассказывать на улице свои сны.
У кого именины в этот день
Именины 16 июня отмечает Афанасий, Дионисий (Денис), Дмитрий, Ипатий, Клавдий, Лаврентий, Лазарь, Лукьян, Павел, Павла, Полина, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.
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