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Какой праздник отмечаем 16 июня: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела

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Четверг 16 июня 2022 06:01
Какой праздник отмечаем 16 июня: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

16 июня православная церковь чтит память мученика Лукиллиана.

О главных табу и приметах этого дня - читайте в материале Styler.

Мученик Лукиллиан жил в III веке и был языческим жрецом. После того, как он отрекся от своей веры и принял христианство, его руками ко Христу были обращены многие язычники. Иудеи, узнав о деятельности Лукиллиана, донесли на него начальнику города и вскоре святого бросили в темницу. Христианина, вместе с другими заключенными, долго мучили, а затем казнили отсечением головы.

Традиции этого дня

В народе этот день называют Лукьян Ветряк. Люди назвали эту дату так потому, что по направлению ветра судили о грядущих событиях: южный ветер — урожай яровых, северо-западный — к сырой погоде и болезням, восточный — к инфекциям, северо-восточный — к длительным дождям, северный — день будет ясным.

Определяли место, где нужно рыть колодец. Для этого брали сковороду или несколько сковородок и помещали на землю в тех местах, где собирались рыть колодец. Если изнутри сковорода намокла — вода находится близко (грунтовые воды залегают на небольшой глубине), и это место подходит для рытья колодца.

Для девушек существовал один ритуал. Если наблюдается южный ветер, нужно выйти на улицу и встать так, чтобы он дул в спину, раскинуть руки и думать о хорошем, любви и будущей семье. Такой ветер может принести хорошего жениха. Если у человека уже есть вторая половинка или он находится в браке, нужно выйти и прогуляться, чтобы южный ветер дул в спину — подарит осуществление желаний.

Главные приметы этой даты

  • Вихрь долго держится — ближайшие дни будет ясная погода.
  • Гроза — сенокос будет плохим.
  • Проливной дождь — урожай грибов.
  • На закате солнечные лучи отражаются на другой стороне неба — к перемене направления ветра.
  • Собака мало ест и плохо спит — к дождю.
  • Сова кричит — к ненастью.
  • Обильная роса — ожидайте хороший урожай льна.
  • Лошадь фыркает — к осадкам.
  • С утра туман стелется по воде — погода будет безоблачной.

Что запрещено делать в этот день

  • Не носите с собой много денег - будут финансовые проблемы.
  • Нельзя совершать крупные и дорогостоящие покупки - деньги окажутся выброшенными
  • Нельзя на улице рассказывать тайны, сокровенные вещи, желания. Ветер все разнесет, так что даже самые тайные вещи будут всем известны, а желания не осуществятся.
  • Нельзя рассказывать на улице свои сны.

У кого именины в этот день

Именины 16 июня отмечает Афанасий, Дионисий (Денис), Дмитрий, Ипатий, Клавдий, Лаврентий, Лазарь, Лукьян, Павел, Павла, Полина, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

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