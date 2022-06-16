ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Яке свято відзначаємо 16 червня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 06:01
Яке свято відзначаємо 16 червня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

16 червня православна церква вшановує пам'ять мученика Лукілліана.

Про головні табу і прикмети цього дня - читайте в матеріалі Styler.

Мученик Лукілліан жив в III столітті і був язичницьким жерцем. Після того, як він відрікся від своєї віри і прийняв християнство, його руками до Христа були звернені багато язичників. Іудеї, дізнавшись про діяльність Лукілліана, донесли на нього начальнику міста і незабаром святого кинули в темницю. Християнина, разом з іншими ув'язненими, довго мучили, а потім стратили відсіканням голови.

Традиції цього дня

У народі цей день називають Лук'ян вітряк. Люди назвали цю дату так тому, що за напрямком вітру судили про майбутні події: південний вітер — урожай ярих, північно-західний — до сирої погоди і хвороб, Східний — до інфекцій, північно-східний — до тривалих дощів, північний — день буде ясним.

Визначали місце, де потрібно рити колодязь. Для цього брали сковороду або кілька сковорідок і поміщали на землю в тих місцях, де збиралися рити колодязь. Якщо зсередини сковорода намокла - вода знаходиться близько (грунтові води залягають на невеликій глибині), і це місце підходить для риття колодязя.

Для дівчат існував один ритуал. Якщо спостерігається південний вітер, потрібно вийти на вулицю і встати так, щоб він дув у спину, розкинути руки і думати про хороше, любові і майбутньої сім'ї. Такий вітер може принести хорошого нареченого. Якщо у людини вже є друга половинка або він знаходиться в шлюбі, потрібно вийти і прогулятися, щоб південний вітер дув у спину — подарує здійснення бажань.

Головні прикмети цієї дати

  • Вихор довго тримається - найближчі дні буде ясна погода.
  • Гроза - сінокіс буде поганим.
  • Проливний дощ - урожай грибів.
  • На заході сонця сонячні промені відбиваються на іншій стороні неба — до зміни напрямку вітру.
  • Собака мало їсть і погано спить — до дощу.
  • Сова кричить - до негоди.
  • Рясна роса - чекайте хороший урожай льону.
  • Кінь фиркає - до опадів.
  • З ранку туман стелиться по воді - погода буде безхмарною.

Що заборонено робити в цей день

  • Не носіть з собою багато грошей - будуть фінансові проблеми.
  • Не можна здійснювати великі й дорогі покупки-гроші виявляться викинутими
  • Не можна на вулиці розповідати таємниці, потаємні речі, бажання. Вітер все рознесе, так що навіть самі таємні речі будуть всім відомі, а бажання не здійсняться.
  • Не можна розповідати на вулиці свої сни.

У кого іменини в цей день

Іменини 16 червня відзначає Афанасій, Діонісій (Денис), Дмитро, Іпатій, Клавдій, Лаврентій, Лазар, Лук'ян, Павло, Павла, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.

Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.

Також читайте, коли в Україні святкуватимемо день батька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими