Какой праздник отмечаем 1 сентября: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела

В народе праздник называют Андрей-тепляк или Тепляк Тимофей.

Самой первой и главной традицией данного праздника является то, что пришла пора убирать свеклу и подготавливать убранный урожай на зиму. В древние времена люди очень любили свеклу, как белую, так и красную.

В народе имеется обряд, что именно в данный праздник нужно примести в дом связки овса, именно она не пускает в дом плохую атмосферу, а так же позволяет несколько улучшить свое финансовое положение.

Кстати, сегодня можно гадать на орехах: нужно положить на стол грецкий орех и спросить, откуда появится жених. В какую сторону орех покатится - оттуда и ждать суженного.

Основные приметы этой даты

если ветер дует в этот день с юга, то можно ожидать хороший урожай овса;

чтобы не было проблем со зрением, стоит избегать контакта с огнем;

какая погода будет в этот день, то месяц окажется аналогичным;

если закат золотистый, то скоро будет мороз;

на небе мало облаков, это говорит о ясной и холодной погоде.

Что нельзя делать 1 сентября

Не рассказывайте о своих планах на будущее - не сбудется;

Не стоит жаловаться - столкнетесь с более серьезными трудностями;

Не ремонтируйте обувь, одежду, если собираетесь в поездку - потеряете здоровье;

Не завидуйте - будете нуждаться в деньгах.

День ангела отмечают люди с именами Александр, Дмитрий, Василий, Петр, Константин и более редкими – Лука, Серафим, Нестор, Елизавета, Елена, София, Людмила, Василиса и Прасковья.