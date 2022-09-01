Какой праздник отмечаем 1 сентября: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела

Православные верующие 1 августа почитают святую Феклу. Кроме нее, в этот день церковь чтит память трех мучеников: Андрея Стратилата, Агапия и Тимофея Газских.
Что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины - читайте в материале Styler.
В народе праздник называют Андрей-тепляк или Тепляк Тимофей.
Самой первой и главной традицией данного праздника является то, что пришла пора убирать свеклу и подготавливать убранный урожай на зиму. В древние времена люди очень любили свеклу, как белую, так и красную.
В народе имеется обряд, что именно в данный праздник нужно примести в дом связки овса, именно она не пускает в дом плохую атмосферу, а так же позволяет несколько улучшить свое финансовое положение.
Кстати, сегодня можно гадать на орехах: нужно положить на стол грецкий орех и спросить, откуда появится жених. В какую сторону орех покатится - оттуда и ждать суженного.
День ангела отмечают люди с именами Александр, Дмитрий, Василий, Петр, Константин и более редкими – Лука, Серафим, Нестор, Елизавета, Елена, София, Людмила, Василиса и Прасковья.
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Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.