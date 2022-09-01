Яке свято відзначаємо 1 вересня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела

Православні віруючі 1 серпня шанують святу Феклу. Крім неї, в цей день церква вшановує пам'ять трьох мучеників: Андрія Стратилата, Агапія і Тимофія Газських.
Що можна сьогодні робити, а що ні, прикмети, у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.
У народі свято називають Андрій-тепляк або Тепляк Тимофій.
Найпершою і головною традицією даного свята є те, що прийшла пора прибирати буряк і готувати прибраний урожай на зиму. У стародавні часи люди дуже любили буряк, як білу, так і червону.
У народі є обряд, що саме в дане свято потрібно примести в будинок зв'язки вівса, саме вона не пускає в будинок погану атмосферу, а так само дозволяє дещо поліпшити своє фінансове становище.
До речі, сьогодні можна гадати на горіхах: потрібно покласти на стіл волоський горіх і запитати, звідки з'явиться наречений. В який бік горіх покотиться -звідти і чекати судженого.
День ангела відзначають люди з іменами Олександр, Дмитро, Василь, Петро, Костянтин та більш рідкісними – Лука, Серафим, Нестор, Єлизавета, Олена, Софія, Людмила, Василина та Параска.
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До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.