Яке свято відзначаємо 1 вересня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела

У народі свято називають Андрій-тепляк або Тепляк Тимофій.

Найпершою і головною традицією даного свята є те, що прийшла пора прибирати буряк і готувати прибраний урожай на зиму. У стародавні часи люди дуже любили буряк, як білу, так і червону.

У народі є обряд, що саме в дане свято потрібно примести в будинок зв'язки вівса, саме вона не пускає в будинок погану атмосферу, а так само дозволяє дещо поліпшити своє фінансове становище.

До речі, сьогодні можна гадати на горіхах: потрібно покласти на стіл волоський горіх і запитати, звідки з'явиться наречений. В який бік горіх покотиться -звідти і чекати судженого.

Основні прикмети цієї дати

якщо вітер дме в цей день з півдня, то можна очікувати хороший урожай вівса;

щоб не було проблем із зором, варто уникати контакту з вогнем;

яка погода буде в цей день, то місяць виявиться аналогічним;

якщо Захід золотистий, то скоро буде мороз;

на небі мало хмар, це говорить про ясну і холодну погоду.

Що не можна робити 1 вересня

Не розповідайте про свої плани на майбутнє - не збудеться;

Не варто скаржитися - зіткнетеся з більш серйозними труднощами;

Не ремонтуйте взуття, одяг, якщо збираєтеся в поїздку - втратите здоров'я;

Не заздріть - будете мати потребу в грошах.

День ангела відзначають люди з іменами Олександр, Дмитро, Василь, Петро, ​​Костянтин та більш рідкісними – Лука, Серафим, Нестор, Єлизавета, Олена, Софія, Людмила, Василина та Параска.