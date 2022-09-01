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Яке свято відзначаємо 1 вересня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Православні віруючі 1 серпня шанують святу Феклу. Крім неї, в цей день церква вшановує пам'ять трьох мучеників: Андрія Стратилата, Агапія і Тимофія Газських.

Що можна сьогодні робити, а що ні, прикмети, у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.

У народі свято називають Андрій-тепляк або Тепляк Тимофій.

Найпершою і головною традицією даного свята є те, що прийшла пора прибирати буряк і готувати прибраний урожай на зиму. У стародавні часи люди дуже любили буряк, як білу, так і червону.

У народі є обряд, що саме в дане свято потрібно примести в будинок зв'язки вівса, саме вона не пускає в будинок погану атмосферу, а так само дозволяє дещо поліпшити своє фінансове становище.

До речі, сьогодні можна гадати на горіхах: потрібно покласти на стіл волоський горіх і запитати, звідки з'явиться наречений. В який бік горіх покотиться -звідти і чекати судженого.

Основні прикмети цієї дати

  • якщо вітер дме в цей день з півдня, то можна очікувати хороший урожай вівса;
  • щоб не було проблем із зором, варто уникати контакту з вогнем;
  • яка погода буде в цей день, то місяць виявиться аналогічним;
  • якщо Захід золотистий, то скоро буде мороз;
  • на небі мало хмар, це говорить про ясну і холодну погоду.

Що не можна робити 1 вересня

  • Не розповідайте про свої плани на майбутнє - не збудеться;
  • Не варто скаржитися - зіткнетеся з більш серйозними труднощами;
  • Не ремонтуйте взуття, одяг, якщо збираєтеся в поїздку - втратите здоров'я;
  • Не заздріть - будете мати потребу в грошах.

День ангела відзначають люди з іменами Олександр, Дмитро, Василь, Петро, ​​Костянтин та більш рідкісними – Лука, Серафим, Нестор, Єлизавета, Олена, Софія, Людмила, Василина та Параска.

Дивіться також церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.

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