Какой праздник 15 июня, что нельзя делать и кого надо поздравить с именинами

15 июня 2022 года чтят память святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. В народе праздник называют: Никифор - вьюн зеленый, Никифор Дубодер. Конечно, этот день имеет свои традиции, которые корнями уходят в века и даже тысячелетия.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы, кого поздравить с именинами - читайте ниже в нашем материале.
Раньше считалось, что на Никифора нужно плести венки из вьюна. Во время работы девушки должны были думать о своем будущем. Люди верили, что все, что намечтала девушка, плетя венок, обязательно должно осуществиться.
Сплетенные венки пускали по воде и проводить различные обряды на личное счастье.
Дома в этот день украшали ветками берез и венками. А на стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.
Фото: На Никифора плели венки из вьюна (sksumykhimprom)
Кроме Никифора 15 июня День Ангела празднуют: Иван, Дмитрий, Ян, Юлиана, Мария, Константин, Ульяна.
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