Яке свято 15 червня, що не можна робити і кого треба привітати з іменинами

15 червня 2022 вшановують пам'ять святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського. В народі свято називають: Никифор - в’юн зелений, Никифор Дубодер. Звісно, що цей день має свої традиції, які корінням сягають у століття і навіть тисячоліття.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети, кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі.
Раніше вважалося, що на Никифора потрібно плести вінки з в’юна. Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися.
Сплетені вінки пускали по воді і проводити різні обряди на особисте щастя.
Будинки в цей день прикрашали гілками беріз і вінками. А на стіл обов’язково ставили свіжоспечений коровай.
Фото: На Никифора плели вінки з в'юна (sksumykhimprom)
Окрім Никифора 15 червня День Ангела святкують: Іван, Дмитро, Ян, Юліана, Марія, Костянтин, Уляна.
Раніше ми писали, які свята відзначатимуться у липні 2022, і чи будуть додаткові вихідні.
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