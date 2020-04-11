Какой молитвой освятить вербу, чтоб в доме было счастье и достаток целый год

Вербное воскресенье в Украине отмечают 12 апреля в условиях усиленного карантина из-за коронавируса. Украинские церкви призывают верующих не ходить в храмы для освящения веточек вербы и объяснили, как каждый желающий может это сделать дома - не подвергая себя риску заболеть COVID-19.

В этот важный христианский праздник люди издавна святят ветки вербы, после чего по традиции уже чудотворными прутиками легонько бьют друг-друга, тем самым защищаясь от сглаза и порчи.

В ПЦУ в Пасхальные праздники (Вербное воскресенье также к них относится) обратились к верующим и отметили, что в церквях и на территории возле храмов священники не будут совершать освящение ни паски, ни вербы, но их может окропить святой водой, которая обычно остается после Крещения, самый старший член семьи при помощи молитвы.

Какую прочитать молитву, чтобы освятить вербу для счастья, здоровья и достатка всей семья на целый год?

Молитва для освящения вербы

Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!

Молитва в Вербное воскресенье

Сегодня собрала нас благодать Господня, сила его и твердость. Я, раб Божий (имя), повторяю твой путь, как Ты сказал: "Сотворю я Пасху со учениками моими". За шесть дней до дня того, посетил Ты Вифанию. Дай же, Иисус Христос, спокойствие и счастье верующим в этот праздник, с той твердостью духа, с коей велел Ты: "Лазаре, гряди вон" за шесть дней до Пасхи и воскрес Лазарь. Ты въехал в град на молодом осленке и обратил своим видом не верующих в верующих, грешников в благодетелей. Язычники стали вмиг послушными христианами, стоило Тебе показаться у них на глазах. За Тобой войдем и мы, верующие христиане, в новый Иерусалим и от язык Церковь со пророком Захариею молвим, что пришло града этого спасение в Твоем лице. Христос, Тебе возношу я свои молитвы. Узри любовь к себе, исходящую из людских сердец, да не оставь же нас, детей своих и последователей, в скорби земной, в ловушке Диавола. Дай же нам силу прощения и молосердия, позволь достигнуть радости святого праздника Пасхи и встретить этот веселый день, воспевая и славя Тебя, Отца Твоего и Святой Дух Твой. Отныне да будут души наши от греха очищены. Славим мы царствие Твое небесное и отца Твоего, Господа Бога, да будет оно вечно, аминь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Украине будут праздновать Пасху в условия карантина.