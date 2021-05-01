Какой молитвой освятить и благословить пасхальные корзинки: сакральные тексты

Пасха 2021 в Украине - великий христианский праздник. В этом году, как и в прошлом, верующим всех конфессий - в том числе ПЦУ, УГКЦ и УПЦ - рекомендуют чествовать Воскрешение Спасителя дома (в связи с карантином из-за коронавируса).
Но даже дома паски можно посвятить самостоятельно. Как это сделать - читайте в нашем материале ниже.
2 мая верующие могут сами окропить свои пасхальные корзинки святой водой (часто она остается у людей дома после Крещения) после того, как будут прочитаны соответствующие молитвы во время церковной службы.
Для освящения пасок и крашенок можно читать такие молитвы.
Владыка Святый Отче Вседержителю, древний Боже, благоволи освятить хлеб этот Твоим святым духовным благословением, чтобы он был всем, потребляющим его, спасением души, на здоровье телесное и защиту от всех недугов, всякого вражеского коварства.
Милостью и щедротами единородного Сына Твоего, что с Ним благословен еси, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Воззри, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, на агнца этого и на всю остальную мясную пищу, благослови и освяти их, как благословил и освятил еси агнца, что Тебе привел верный Авраам, и агнца, который Тебе Авель принес от плодов, также и теленка откормленного, которого велел ты заколоть для сына блудного, что снова вернулся к Тебе.
И как тот сподобился насладиться Твоей милости, так и мы от Тебя, этих благословенных и освященных блюд потребляя, Твое благословение со здоровьем все получим, честного ради креста Твоего и трехдневного из мертвых воскресение.
Ибо Ты истинная пища и Податель благ, все благословишь и освящаешь, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь.
После каждой молитвы пасхальную корзинку нужно перекрестить.
Ранее мы рассказывали о расписании служб на Пасху в украинских храмах, а также писали, как святить паски.
Напомним, перед этим священник объяснил, что нести в церковь из продуктов для освящения.