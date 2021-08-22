Какой хлеб самый опасный для здоровья: эксперт назвал гланые особенности

Как объяснил специалист, плохого хлеба не бывает. Есть тот, который категорически нельзя употреблять в пищу. В первую очередь – это хлеб, который заражен плесневыми спорами.

"Плохого хлеба не бывает. Бывает хлеб, непригодный в пищу, и хлеб откровенно опасный для нашей жизнедеятельности. Сейчас лето, высокая температура и влажность – тут же у нас начинаются проблемы уже с бактериальными инфекциями. Если на хлебе плесень – ни в коем случае такой хлеб нельзя употреблять в пищу, потому что, если она уже появилась, это уже свидетельствует о том, что глубокое заражение плесневыми спорами уже произошло в хлебе. Срезать ни в коем случае нельзя. Такой хлеб нельзя употреблять в пищу", - объяснил специалист.

Он отметил, что высокие температуры и влажность приводят к тому, что в хлебе может начаться картофельная болезнь.

"Сейчас в Украине высокая температура и влажность. В последнее время, когда вы покупаете темные сорта хлеба, они внутри начинают заражаться бактериальной инфекцией, которая называется картофельная болезнь. Если вы чувствуете минимальный неприятный запах и хлеб внутри липкий, ни в коем случае такой хлеб тоже нельзя употреблять", - предупредил Лаврешин.

Кроме того, хлебный сомелье предостерег от употребления лаваша длительного хранения – в нем много стабилизаторов.

"Во-первых, это дешевый продукт. Лаваш, который имеет длительный срок реализации, в своем составе имеет большое количество масел. Эти масла могут быть различные. И самое главное – большое количество стабилизаторов, которые не позволяют этому хлебу портиться", - объяснил эксперт.

Он добавил, что лаваш, который продают в Украине – соответствует нормам. Но в пищу стоит использовать тот, у которого срок хранения короткий.

"Сказать, что он опасен, я не могу, потому что если этот хлеб был произведен и импортирован на территорию Украины, то он соответствует определенным ГОСТам и техническим условиям. Но сказать, что этот хлеб полезен, я бы не сказал. Если вы хотите купить хороший лаваш – купите обычный лаваш без добавления этих глушителей. Такой продукт хранится три дня – не больше. А хлеб хранится до 5 дней", - посоветовал специалист.