Какой антисептик лучше всего убивает COVID-19: медики назвали средство

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Какой антисептик быстрее всего убивает коронавирус и дольше всего защищает поверхности

Коронавирус COVID-19 поразил уже более 1,3 миллиона человек. Как известно, частое мытье рук с мылом или же обработка их антисептиками снижает риск инфицирования коронавирусом и распространения патогена среди других людей. Какие из известных антисептиков самые эффективные – в материале Styler.

Антисептики – химические агенты, которые используют, чтобы уменьшить количество микроорганизмов и снизить риск инфекций. Обычно средства для обработки рук включают хлоргексидин, повидон-йод, изопропиловый спирт, хлорид бензалкония и этиловый спирт.

Самыми популярными антисептиками являются те, которые охватывают как можно большее число патогенов – антисептики широкого спектра действия (хлоргексидин, повидон-йод,)

Хлоргексидин

Этот антисептик способен уничтожать бактерии, грибы и вирусы. Среди его преимуществ широкий спектр и быстрое начало действия. Кроме того, он долго сохраняет высокую остаточную активность после нанесения. Хлоргексидин можно применять при коронавирусе. Согласно исследованиям, 1%-й хлоргексидин так же быстро (в течение двух минут), как и 70%-й этанол, повреждает вирус.

Повидон-йод

Как и хлоргексидин, этот антисептик разрушает все три типа микроорганизмов. Он действует быстро, но обладает минимальной остаточной активностью. Кроме того повидон-йод окрашивает кожу.

Изопропиловый спирт

Изопропиловый спирт для наилучшего эффекта обычно смешивают с водой (60-90% раствор). Это средство имеет наивысшую активность в отношении бактерий, но может обладать незначительной эффективностью относительно некоторых грибков и вирусов. Он имеет самое быстрое начало действия, но при этом минимальную остаточную активность.

Хлорид бензалкония

Этот антисептик очень эффективен против бактерий, но в борьбе с вирусами, грибами и микробактериями хлорид бензалкония не поможет. То есть его не стоит применять при борьбе с вирусами.

Отметим, что медики ВОЗ самыми эффективными мерами в борьбе с коронавирусом называют тщательное мытье рук с мылом, а также использование спиртосодержащих антисептиков на основе этилового спирта.

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