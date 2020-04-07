Який антисептик найкраще вбиває COVID-19: медики назвали засіб

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Який антисептик швидше всього вбиває коронавірус і найдовше захищає поверхні

Коронавірус COVID-19 вразив вже понад 1,3 мільйона людей. Як відомо, часте миття рук з милом чи обробка їх антисептиками знижує ризик інфікування коронавірусом і розповсюдження патогенів серед інших людей. Які з відомих антисептиків найефективніші – в матеріалі Styler.

Антисептики – хімічні агенти, які використовують, щоб зменшити кількість мікроорганізмів і знизити ризик інфекцій. Зазвичай засоби для обробки рук містять хлоргексидин, повідон-йод, ізопропіловий спирт, хлорид бензалконію і етиловий спирт.

Найпопулярнішими антисептиками є ті, які охоплюють як можна більшу кількість патогенів – антисептики широкого спектру дії (хлоргексидин, повідон-йод)

Хлоргексидин

Цей антисептик здатний знищувати бактерії, гриби і віруси. Серед його переваг широкий спектр та швидкий початок дії. Крім того, він довго зберігає високу залишкову активність після нанесення. Хлоргексидин можна застосовувати при коронавірусі. Згідно з дослідженнями, 1%-й хлоргексидин так само швидко (протягом двох хвилин), як і 70%-й етанол, пошкоджує вірус.

Повідон-йод

Як і хлоргексидин, цей антисептик руйнує всі три типи мікроорганізмів. Він діє швидко, але володіє мінімальною залишковою активністю. Крім того повідон-йод забарвлює шкіру.

Ізопропіловий спирт

Ізопропіловий спирт для найкращого ефекту зазвичай змішують з водою (60-90% розчин). Цей засіб має найвищу активність щодо бактерій, але може володіти незначною ефективністю щодо деяких грибків і вірусів. Він має найшвидший початок дії, але при цьому мінімальну залишкову активність.

Хлорид бензалконію

Цей антисептик дуже ефективний проти бактерій, але в боротьбі з вірусами, грибами і мікробактеріями хлорид бензалконію не допоможе. Тобто його не варто застосовувати при боротьбі з вірусами.

Зазначимо, що медики ВООЗ найефективнішими заходами у боротьбі з коронавірусом називають ретельне миття рук з милом, а також використання спиртових антисептиків на основі етилового спирту.

Раніше ми писали, які маски можна використовувати після 6 квітня, коли уряд прийняв рішення посилити карантин.