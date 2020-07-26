Из какого мяса шашлык самый вредный для здоровья: эксперты дали ответ

Шашлык давно стал любимым лакомством для многих украинцев. Далеко не все знают о том, что этот продукт не является здоровой едой. В процессе приготовления шашлыка выделяются канцерогены, которые пагубно влияют на организм.

Как объясняют специалисты, опасным также является и маринад, в который погружают мясо, так как часто в него входит уксус и большое количество острых специй. Калорийность такого блюда также очень высока.

Однако эксперты считают, что от шашлыка есть польза. Употреблять его нужно без фанатизма, мясо подбирать и мариновать правильно. О том, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка, рассказали на портале Postimees.

Говядина

Для шашлыка подходит мясо молодого животного, так как в более старшем – много насыщенных жиров и вредных компонентов. В ста граммах такого шашлыка из молодого мяса будет содержаться около 250 ккал.

Свинина

Именно этот вид мяса пользуется самой большой популярностью для шашлыка. Как утверждают сексологи, в свином сале содержится арахидоновая кислота, которая нужна для выработки мужских и женских гормонов. Однако в сале также скапливаются радионуклиды. В свином шашлыке много насыщенных кислот. Эксперты рекомендуют мариновать такое мясо в минеральной воде с лимоном, также можно добавить горчицу. Самая калорийная шея – на 100 грамм около 340 ккал. В ребрах -320 ккал.

Баранина

Этот вид шашлыка считается самым тяжелым для желудка. Он тяжело переваривается и содержит много жиров. Однако в баранине содержится много лецитина и фтора, которые полезны для мозга и зубов. На 100 грамм такого шашлыка приходится 320 ккал. Такой шашлык не стоит есть чаще, чем один раз в неделю.

Курица и индейка

Куриное мясо очень полезно для работы сердца, однако сейчас найти мясо без добавок весьма сложно. Мясо птицы помогает восстановить иммунитет и помогает при стрессах.

А вот индейка не является диетическим продуктом. В ней большое количество фосфора и употребление индейки хорошо влияет на здоровый сон.

Калорийность шашлыка из птицы намного ниже: грудка – 100-120 ккал, окорок – 160 ккал, а крылышки – 180 ккал.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали самый вредный маринад для шашлыков.