В какое время нужно есть завтрак, чтобы похудеть: результаты исследования

В какое время нужно есть завтрак для снижения веса (коллаж: РБК-Украина)

Сотрудники Института Солка провели исследования, позволивший выяснить, в какой зависимости находятся время завтрака и потеря веса. Согласно результатам исследования, нарушения сна, включая недосып и изменение графика пробуждения способны влиять на гормоны аппетита. Кроме того, постоянное изменение времени первого приема пищи может привести к повышенному риску набора веса.

Ученые рассказали, в какой промежуток времени прием завтрака является наиболее безопасным для фигуры. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PMC.

Исследователи вели наблюдения за студентами, образ жизни которых включает в себя нездоровое питание, злоупотребление газированными и спиртными напитками, поздний отход ко сну. В результате удалось определить, что важны не только продукты, потребляемые во время первого приема пищи, но и само время завтрака. Выяснилось, что время работы желудка находится в диапазоне от 7 до 9 часов утра и это самый удачный период для завтрака.

"Мы проанализировали образ жизни молодых людей, выяснив, что нерегулярный сон нарушает связь с гормонами голода. Желание побольше поспать в выходные дни ухудшает метаболизм, что приводит и к сдвигу времени завтрака. Если же индивид попадает в указанные рамки утренней трапезы, вес не только не сохраняется, но и снижается", — отметили эксперты.

Эксперты из Королевского колледжа Лондона подтвердили мнение коллег. Их наблюдения за 5000 людьми показали, что нерегулярное время завтрака приводит не только к колебанию веса, но и сердечно-сосудистым проблемам, накоплению жировых отложений в области живота. Это означает, что для сохранения параметров фигуры и их улучшения следует питаться в одно и то же время, имея при этом достаточное количество сна.

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