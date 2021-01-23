В який час треба їсти сніданок, щоб схуднути: результати дослідження

В який час треба їсти сніданок для зниження ваги (колаж: РБК-Україна)

Співробітники Інституту Солку провели дослідження, яке дозволило з'ясувати, в якій залежності перебувають час сніданку і втрата ваги. Згідно з результатами дослідження, порушення сну, включаючи недосип і зміна графіку пробудження здатні впливати на гормони апетиту. Крім того, постійна зміна часу першого прийому їжі може призвести до підвищеного ризику набору ваги.

Вчені розповіли, в який проміжок часу прийом сніданку є найбільш безпечним для фігури. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі PMC.

Дослідники вели спостереження за студентами, спосіб життя яких включає нездорове харчування, зловживання газованими та спиртними напоями, пізній відхід до сну. В результаті вдалося визначити, що важливі не тільки продукти, що споживаються під час першого прийому їжі, але і сам час сніданку. З'ясувалося, що час роботи шлунка знаходиться в діапазоні від 7 до 9 годин ранку і це найвдаліший період для сніданку.

"Ми проаналізували спосіб життя молодих людей, з'ясувавши, що нерегулярний сон порушує зв'язок з гормонами голоду. Бажання побільше поспати у вихідні дні погіршує метаболізм, що призводить і до зсуву часу сніданку. Якщо ж індивід потрапляє в зазначені межі ранкової трапези, вага не тільки не зберігається, але і знижується", — зазначили експерти.

Експерти з Королівського коледжу Лондона підтвердили думку колег. Їх спостереження за 5000 людьми показали, що нерегулярний час сніданку призводить не тільки до коливання ваги, але і серцево-судинних проблем, накопичення жирових відкладень в області живота. Це означає, що для збереження параметрів фігури та їх поліпшення слід харчуватися в один і той же час, маючи при цьому достатню кількість сну.

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