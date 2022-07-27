Чем можно заменить сахар в варенье: три натуральных варианта

Пептин или лимонная кислота

Использование пептина и лимонной кислоты при приготовлении варенья позволяет уменьшить количество используемого сахара ровно в 2 раза. На 1 кг фруктов количество сахара можно сократить до 300 г, вместо 1 кг.

Агар-агар

Во время использования 1 чайной ложки агар-агара в варенье на 1 кг фруктов нужно добавить 500 г сахара вместо 1 кг.

Ягодное пюре

Если вы всегда варите компот с большим количеством сахара, стоит задуматься над тем, чтобы заменить его ягодным пюре. Этот продукт можно легко замораживать, а затем доставать по необходимости. Пюре можно употреблять и в чистом виде, и разбавляя водой до состояния компота.

Чем заменить сахар в повседневной жизни

3 натуральных подсластителя будут полезными, если употреблять их в ограниченном количестве.

Банани

Если вы любите выпечку и хотите готовить не только вкусные, но и полезные блюда, вместо сахара попробуйте использовать бананы. Их будет достаточно для того, чтобы выпечка получилась сладкой и приятной на вкус.

Также бананы могут заменить и масло, ведь с их добавлением выпечка становится сочной. Лучше всего для выпечки подойдут почерневшие и перезрелые бананы. Когда они мягчают, исчезает необходимость в дополнительном перемешивании их с помощью миксера.

Мед

Мед - это отличный способ сократить потребление сахара до минимума. Он в разы слаще сахара, поэтому употреблять его нужно меньше.

Кокосовый сахар

Этот продукт добывается из кокосовой пальмы в момент цветения. Основной особенностью кокосового сахара является наличие высокого содержания минеральных веществ и витаминов. В нем фактически не содержится фруктоза, из-за чего его можно считать идеальным диетическим продуктом.

