Какими напитками нельзя запивать таблетки и капсулы: не совершайте эти ошибки

Когда мы принимаем лекарство, то важен не только сам препарат, его дозировка и время приема, но и то, чем мы его запиваем. ОТ этого может зависеть вся эффективность лечения.

Запить таблетку раз или два соком, или газированной водой можно, ничего страшного не случится. Но вот применять эту практику на постоянной основе - опасно.

Кофе и чай

Эти напитки сильно влияют на то, как препараты усваиваются организмом. Кофеин влияет на активность ферментов, которые участвуют в метаболизме лекарства. И препарат может не полностью раствориться и быстрее вывестись из организма.

Молоко

Не стоит запивать молоком антибиотики или нестероидные противовоспалительные препараты. Как показывают исследования, молоко снижает биодоступность лекарств, уменьшает или увеличивает скорость выведения лекарства из организма.

Биодоступность - это количество медицинского препарата, которое доходит в ту часть организма, где он нужен.

Газированные напитки

Большинство газированных напитков содержит pH 3-4. Кислая среда может разрушить защитную оболочку таблетки или капсулы, а также повлиять на изначальный состав таблетки.

Соки

Фруктовые соки мешают нормально растворяться лекарствам и из-за этого человек может получить только половину первоначальной дозы, или же наоборот - получить больше, чем нужно.

Впервые такая особенность была обнаружена учеными в грейпфрутовом соке. Он блокирует важный фермент в тонком кишечнике, который помогает расщеплять лекарства. Оказалось, что такие же особенности есть у яблочного, апельсинового, виноградного и других соков.

Вода

Вода считается самым лучшим напитком для лекарств. Она нейтральна и не влияет на состав и свойства таблеток. Ее основное назначение - помочь лекарству преодолеть путь от рта до желудка и не дать застрять по дороге. Лучше всего выпить сразу 150 мл воды.