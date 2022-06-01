Якими напоями не можна запивати таблетки і капсули: не робіть ці помилки

Коли ми приймаємо ліки, то важливий не тільки сам препарат, його дозування і час прийому, але і те, чим ми його запиваємо. Від цього може залежати вся ефективність лікування.

Запити таблетку раз або два соком, або газованою водою можна, нічого страшного не трапиться. Але от застосовувати цю практику на постійній основі - небезпечно.

Кава і чай

Ці напої сильно впливають на те, як препарати засвоюються організмом. Кофеїн впливає на активність ферментів, які беруть участь в метаболізмі ліків. І препарат може не повністю розчинитися і швидше вивестися з організму.

Молоко

Не варто запивати молоком антибіотики або нестероїдні протизапальні препарати. Як показують дослідження, молоко знижує біодоступність ліків, зменшує або збільшує швидкість виведення ліків з організму.

Біодоступність - це кількість медичного препарату, яке доходить в ту частину організму, де він потрібен.

Газовані напої

Більшість газованих напоїв містить pH 3-4. Кисле середовище може зруйнувати захисну оболонку таблетки або капсули, а також вплинути на початковий склад таблетки.

Соки

Фруктові соки заважають нормально розчинятися ліків і через це людина може отримати тільки половину початкової дози, або ж навпаки - отримати більше, ніж потрібно.

Вперше така особливість була виявлена вченими в грейпфрутовому соку. Він блокує важливий фермент у тонкому кишечнику, який допомагає розщеплювати ліки. Виявилося, що такі ж особливості є у яблучного, апельсинового, виноградного та інших соків.

Вода

Вода вважається найкращим напоєм для ліків. Вона нейтральна і не впливає на склад і властивості таблеток. Її основне призначення - допомогти лікам подолати шлях від Рота до шлунка і не дати застрягти по дорозі. Найкраще випити відразу 150 мл води.