Какими будут цены на арбузы в этом сезоне: эксперт шокировал прогнозом

Цена на арбузы в этом сезоне в Украине будет "кусачей". Любимая всеми бахчевая культура не будет дешевой.

Об этом "Укринформу" сообщил директор частного предприятия "Александр А. Синенко" Александр Синенко.

Дело в том, что в Украине была холодная вечна, а потом дождливый июнь. Эти погодные факторы не способствуют хорошему урожаю арбузов.

"Я знаю, что цена на арбузы будет высокая. Дожди, плюс холодная весна. Для арбуза нужна хорошая температура", - рассказал Синенко.

Также пока не ясно, когда в Киев отправится традиционная баржа с херсонскими арбузами.

Как определить, спелый арбуз или нет?

У хорошего арбуза поверхность должна быть без матового налета, а рисунок на коре четким и не расплывчатым.

При сжатии плод изнутри легонько потрескивает.

Типичный признак качества: место, где к плоду крепится плодоножка у спелого арбуза немного вогнутое.

Если же плодоножка (хвостик) слишком сухой, это может означать, что плод - переспелый.

Чем полезен арбуз

Арбуз полезен тем, что нормализует пищеварение, снижает калорийность рациона, выводит токсины и шлаки, уменьшает риск заболевания диабетом и сердечными болезнями, улучшает обмен веществ и состояние кожи, благотворно воздействует на печень и почки, нормализует давление, обладает мочегонным действием.