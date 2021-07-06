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Якими будуть ціни на кавуни в цьому сезоні: експерт шокував прогнозом

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Вівторок 06 липня 2021 16:29
Якими будуть ціни на кавуни в цьому сезоні: експерт шокував прогнозом Фото: ціна на кавуни в цьому сезоні здивує багатьох (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на кавуни в цьому сезоні в Україні буде "кусачею". Улюблена всіма баштанна культура не буде дешевою.

Про це "Укрінформу" повідомив директор приватного підприємства "Олександр О. Синенко" Олександр Синенко.

Справа в тому, що в Україні була холодна вічна, а потім дощовий червень. Ці погодні фактори не сприяють хорошому врожаю кавунів.

"Я знаю, що ціна на кавуни буде висока. Дощі, плюс холодна весна. Для кавуна потрібна хороша температура", - розповів Синенко.

Також поки не ясно, коли до Києва відправиться традиційна баржа з херсонськими кавунами.

Як визначити, стиглий кавун чи ні?

  • У хорошого кавуна поверхня повинна бути без матового нальоту, а малюнок на корі чітким і не розпливчастим.
  • При стисненні плід зсередини легенько потріскує.
  • Типова ознака якості: місце, де до плоду кріпиться плодоніжка у стиглого кавуна трохи увігнуте.
  • Якщо ж плодоніжка (хвостик) занадто сухий, це може означати, що плід - переспілий.

Чим корисний кавун

Кавун корисний тим, що нормалізує травлення, знижує калорійність раціону, виводить токсини і шлаки, зменшує ризик захворювання діабетом і серцевими хворобами, покращує обмін речовин і стан шкіри, цілюще впливає на печінку і нирки, нормалізує тиск, має сечогінну дію.

Як ми раніше повідомляли, Українські фермери змушені знищувати врожай Мелітопольської черешні. Вони пояснюють це тим, що нібито на ягоди немає попиту і вона нікому не потрібна.

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