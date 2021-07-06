Якими будуть ціни на кавуни в цьому сезоні: експерт шокував прогнозом

Ціна на кавуни в цьому сезоні в Україні буде "кусачею". Улюблена всіма баштанна культура не буде дешевою.

Про це "Укрінформу" повідомив директор приватного підприємства "Олександр О. Синенко" Олександр Синенко.

Справа в тому, що в Україні була холодна вічна, а потім дощовий червень. Ці погодні фактори не сприяють хорошому врожаю кавунів.

"Я знаю, що ціна на кавуни буде висока. Дощі, плюс холодна весна. Для кавуна потрібна хороша температура", - розповів Синенко.

Також поки не ясно, коли до Києва відправиться традиційна баржа з херсонськими кавунами.

Як визначити, стиглий кавун чи ні?

У хорошого кавуна поверхня повинна бути без матового нальоту, а малюнок на корі чітким і не розпливчастим.

При стисненні плід зсередини легенько потріскує.

Типова ознака якості: місце, де до плоду кріпиться плодоніжка у стиглого кавуна трохи увігнуте.

Якщо ж плодоніжка (хвостик) занадто сухий, це може означати, що плід - переспілий.

Чим корисний кавун

Кавун корисний тим, що нормалізує травлення, знижує калорійність раціону, виводить токсини і шлаки, зменшує ризик захворювання діабетом і серцевими хворобами, покращує обмін речовин і стан шкіри, цілюще впливає на печінку і нирки, нормалізує тиск, має сечогінну дію.