З якими антибіотиками можна і не можна поєднувати алкоголь: список
Про несумісність алкоголю з антибіотиками, відомо кожному. Однак чи це настільки категорично і чи можуть бути винятки?
Читайте про це нижче в нашому матеріалі Styler.
Після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю несумісний лише з такими антибіотиками. У списку нижче назви діючої речовини, а не препарату (він може називатися інакше, але в інструкції буде вказано саме таку діючу (активну) речовину):
- цефамандол,
- цефоперазон,
- цефотетан,
- хлорамфенікол,
- грізеофульвін,
- ізоніазид,
- метронілназол,
- нітрофурантоїн,
- сульфаметоксазол,
- сульфаквазол,
- лінезолід,
- доксициклін.
Поєднання алкоголю з ними викличе миттєве сп'яніння, нудоту та інші симптоми. Відбувається це тому, що ці ліки, і алкоголь знешкоджують однакові ферменти.
Решта антибіотиків не мають суворих протипоказань щодо алкоголю. Тим не менш лікарі радять від них утриматись. Адже інфекційні хвороби, гарячка, головний біль та алкоголь - не надто здорова комбінація.
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