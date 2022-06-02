Каким соком категорически нельзя запивать лекарства: могут возникнуть плохие последствия
Часто люди уделяют внимание тому, как различные лекарства взаимодействуют друг с другом. Однако, мало кто задумывается, можно ли лекарства сочетать с фруктовыми соками и какие могут быть побочные эффекты.
Об этом пишет Express.
С чем нельзя сочетать лекарства
Одним из наиболее распространенных случаев, когда это может произойти, является лечение холестерина.
Холестерин наиболее эффективно лечится либо изменением образа жизни, либо указанными изменениями и добавлением лекарств, предназначенных для снижения уровня холестерина, вырабатываемого в печени.
Эксперты говорят, что гранатовый сок является одним из примеров сока, к которому обращаются в поисках улучшения уровня холестерина, поскольку некоторые исследования указывают, что он может иметь такое влияние. Гранатовый сок может замедлить накопление вредного холестерина в артериях из-за наличия в нем антиоксидантов.
Однако, такой сок в сочетании с другими лекарствами против холестерина может иметь негативные последствия.
Эксперты говорят, что гранатовый сок может вызвать опасные побочные эффекты при взаимодействии с некоторыми лекарствами, которые выпускаются по рецепту, таким как варфарин.
Также рекомендуется, чтобы пациенты с высоким уровнем холестерина обсудили с врачом все побочные эффекты, прежде чем начать принимать лекарства. В частности, важно выявить любые диетические препятствия, которые могут снизить эффективность лекарств.
Чем запивать лекарства
Если не следовать инструкции и запить лекарство какой-либо жидкостью, то это может привести к тому, что они будут не действенными или нанесут вред.
Как правильно запивать лекарства:
- Лучше выпить полный стакан. Это улучшит усвоение лекарств;
- Если на лекарствах написано "употреблять во время приема пищи", это означает, что вместе с едой или в течение 30 минут после;
- Если сказано "натощак", то это значит, что их нельзя есть по крайней мере два часа до приема лекарства и полчаса после;
- Если нет воды, то можно запивать едва теплым чаем;
- Нельзя запивать лекарства газированными напитками, особенно если препарат следует пить натощак;
- Молочные продукты могут помешать усвоению антибиотиков ципрофлаксину или норфлаксину;
- Если вы любите грейпфруты и принимаете лекарства, то проверьте их совместимость. Грейпфруты и еще ряд фруктов влияют на биодоступность некоторых лекарств, что вызывает побочные эффекты.
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