Яким соком категорично не можна запивати ліки: можуть виникнути погані наслідки
Часто люди приділяють увагу тому, як різні ліки взаємодіють один з одним. Однак, мало хто задумується, чи можна ліки поєднувати з фруктовими соками та які можуть бути побічні ефекти.
Про це пише Express.
З чим не можна поєднувати ліки
Одним із найпоширеніших випадків, коли це може статися, є лікування холестерину.
Холестерин найбільш ефективно лікується або зміною способу життя, або зазначеними змінами та додаванням ліків, призначених для зниження рівня холестерину, що виробляється у печінці.
Експерти кажуть, що гранатовий сік є одним із прикладів соку, до якого звертаються у пошуках покращення рівня холестерину, оскільки деякі дослідження вказують, що він може мати такий вплив. Гранатовий сік може уповільнити накопичення шкідливого холестерину в артеріях через наявність у ньому антиоксидантів.
Однак, такий сік у поєднанні з іншими ліками проти холестерину може мати негативні наслідки.
Експерти кажуть, що гранатовий сік може викликати небезпечні побічні ефекти при взаємодії з деякими ліками, що випускаються за рецептом, таким як варфарин.
Також рекомендується, щоб пацієнти з високим рівнем холестерину обговорили з лікарем усі побічні ефекти, перш ніж почати приймати ліки. Зокрема, важливо виявити будь-які дієтичні перешкоди, які можуть знизити ефективність ліків.
Чим запивати ліки
Якщо не дотриматись інструкції і запити ліки будь-якою рідиною, то це може призвести до того, що вони будуть не дієвими або завдадуть шкоди.
Як правильно запивати ліки:
- Краще випити повну склянку. Це покращить засвоєння ліків;
- Якщо на ліках написано "вживати під час прийому їжі", це означає, що разом із їжею або впродовж 30 хвилин після;
- Якщо сказано "натщесерце", то це значить, що їх не можна їсти принаймні дві години до прийому ліків і півгодини після;
- Якщо немає води, то можна запивати ледь теплим чаєм;
- Не можна запивати ліки газованими напоями, особливо якщо препарат слід пити натщесерце;
- Молочні продукти можуть стати на заваді засвоєння антибіотиків ципрофлаксину або норфлаксину;
- Якщо ви любите грейпфрути і приймаєте ліки, то перевірте їх сумісність. Грейпфрути і ще низка фруктів впливають на біодоступність деяких ліків, що викликає побічні ефекти.
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