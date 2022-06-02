Яким соком категорично не можна запивати ліки: можуть виникнути погані наслідки

Часто люди приділяють увагу тому, як різні ліки взаємодіють один з одним. Однак, мало хто задумується, чи можна ліки поєднувати з фруктовими соками та які можуть бути побічні ефекти.

З чим не можна поєднувати ліки

Одним із найпоширеніших випадків, коли це може статися, є лікування холестерину.

Холестерин найбільш ефективно лікується або зміною способу життя, або зазначеними змінами та додаванням ліків, призначених для зниження рівня холестерину, що виробляється у печінці.

Експерти кажуть, що гранатовий сік є одним із прикладів соку, до якого звертаються у пошуках покращення рівня холестерину, оскільки деякі дослідження вказують, що він може мати такий вплив. Гранатовий сік може уповільнити накопичення шкідливого холестерину в артеріях через наявність у ньому антиоксидантів.

Однак, такий сік у поєднанні з іншими ліками проти холестерину може мати негативні наслідки.

Експерти кажуть, що гранатовий сік може викликати небезпечні побічні ефекти при взаємодії з деякими ліками, що випускаються за рецептом, таким як варфарин.

Також рекомендується, щоб пацієнти з високим рівнем холестерину обговорили з лікарем усі побічні ефекти, перш ніж почати приймати ліки. Зокрема, важливо виявити будь-які дієтичні перешкоди, які можуть знизити ефективність ліків.

Чим запивати ліки

Якщо не дотриматись інструкції і запити ліки будь-якою рідиною, то це може призвести до того, що вони будуть не дієвими або завдадуть шкоди.

Як правильно запивати ліки: