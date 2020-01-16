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С каким популярным продуктом не стоит сочетать лекарства: может убить

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 23:15
С каким популярным продуктом не стоит сочетать лекарства: может убить
С какими продуктами нельзя сочетать лекарства (коллаж: РБК-Украина)

Лекарства категорически несовместимы с рядом продуктов питания

Лекарства не стоит сочетать с некоторыми продуктами, поскольку подобный коктейль может привести к серьезным осложнениям - рвоте, аллергии, усугублении болезни и даже смерти.

Так, многие давно знают, что антибиотики не стоит сочетать с алкоголем, но список запрещенных продуктов гораздо шире. А некоторые из них считают очень полезными, особенно во время болезни. О несовместимости продуктов с лекарствами пишет в Facebook кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

По словам, медика, лидерами по взаимодействию с лекарствами являются грейпфрут и его производные (помело, лайм, свити и так далее).

Такой коктейль может вызвать аллергию, рвоту, головную боль, усугубить симптомы болезни, а также привести к тяжелым состояниям и даже смерти.

"Грейпфрут является бесспорным лидером по количеству различных взаимодействий с лекарствами. Многие люди привыкли пить его сок за завтраком и сразу же принимать свои лекарства. Потенциальная угроза для пациентов грейпфрута и его "родственников", больше всего - помело и лайма, связана с веществом фуранокумарином", - пишет медик.

С каким популярным продуктом не стоит сочетать лекарства: может убитьС каким популярным продуктом не стоит сочетать лекарства: может убить

Некоторые лекарства нельзя сочетать с грейпфрутом и его родственниками (фото: facebook.com/KaterynaAmosova)

При расщеплении в организме фуранокумарина со взаимодействием с определенными ферментами образуются неактивные продукты, которые связываются с активным центром этого фермента и блокируют его.

Наибольшее количество этого фермента содержится в печени, где лекарства расщепляются. А при блокировании фермента фуранокумарином любые преобразования лекарств тормозятся.

Подобный процесс происходит и в тонком кишечнике, где грейпфрут блокирует процесс всасывания лекарств и уменьшает попадание действующих веществ в организм.

Тяжелые последствия могут возникнуть при употреблении грейпфрута и приеме статинов, некоторых антибиотиков, антиаритмических и противоопухолевых препаратов и т. д.

Медик советует на время употребления лекарств отказаться от названых фруктов, поскольку эффект от употребления одного плода или стакана сока может держаться до трех суток.

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