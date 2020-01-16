З яким популярним продуктом не варто поєднувати ліки: може вбити

З якими продуктами не можна поєднувати ліки (колаж: РБК-Україна)

Ліки категорично несумісні з рядом продуктів харчування

Ліки не варто поєднувати з деякими продуктами, оскільки подібний коктейль може призвести до серйозних ускладнень, блювоти, алергії, ускладненні хвороби і навіть смерті.

Так, багато хто вже давно знає, що антибіотики не варто поєднувати з алкоголем, але список заборонених продуктів набагато ширше. А деякі з них вважають дуже корисними, особливо під час хвороби. Про несумісність продуктів з ліками пише в Facebook кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.

За словами медика, лідерами по взаємодії з ліками є грейпфрут і його похідні (помело, лайм, світі і так далі).

Такий коктейль може викликати алергію, блювоту, головний біль, посилити симптоми хвороби, а також призвести до важких станів і навіть смерті.

"Грейпфрут є безперечним лідером за кількістю різних взаємодій з ліками. Багато людей звикли пити його сік за сніданком і відразу ж приймати свої ліки. Потенційна загроза для пацієнтів грейпфрута і його "родичів", найбільше - помело і лайма, пов'язана з речовиною фуранокумарином", - пише медик.

Деякі ліки не можна поєднувати з грейпфрутом і його родичами (фото: facebook.com/KaterynaAmosova)

При розщепленні в організмі фуранокумарина із взаємодією з певними ферментами утворюються неактивні продукти, які зв'язуються з активним центром цього ферменту і блокують його.

Найбільша кількість цього ферменту міститься в печінці, де ліки розщеплюються. А при блокуванні ферменту фуранокумарином будь-які перетворення ліків гальмуються.

Подібний процес відбувається і в тонкому кишківнику, де грейпфрут блокує процес всмоктування ліків і зменшує попадання діючих речовин в організм.

Тяжкі наслідки можуть виникнути при вживанні грейпфрута і прийомі статинів, деяких антибіотиків, антиаритмічних та протипухлинних препаратів і т. д.

Медик радить на час вживання ліків відмовитися від названих фруктів, оскільки ефект від вживання одного плоду або склянки соку може триматися до трьох діб.