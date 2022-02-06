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Яким міфам про ідеальні стосунки не варто вірити: позбудьтеся від непотрібних ілюзій

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Неділя 06 лютого 2022 12:30
Яким міфам про ідеальні стосунки не варто вірити: позбудьтеся від непотрібних ілюзій Фото: Яким міфам про ідеальні стосунки не варто вірити (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Люди схильні ідеалізувати романтичні або сімейні стосунки зі своїми партнерами. І це ілюзорне сприйняття сильно заважає бути щасливими та насолоджуватися тим, що у них є насправді.

Доктор філософії та психолог Ренді Гюнтер назвала у своєму блозі шість міфів про ідеальні стосунки, в які давно пора перестати вірити.

Як розповіла Ренді Гюнтер, вона працює з парами вже майже чотири десятки років і завжди при першій зустрічі задає одне і те ж питання: "Якими були б ваші стосунки, якби вони були ідеальними?".

Відповіді різняться, але багато в чому вони разюче схожі. Вони ґрунтуються на дитячих очікуваннях, на ілюзіях, які нам показують у фільмах і книгах, на розповідях в Інтернеті.

Але справжні хороші відносини дуже далекі від ідеальних і їх потрібно створювати, а потім зміцнювати щодня, покращувати та практикувати те, що підходить кожній окремій парі.

Тих, хто прагне до сфантазованих ідеальних стосунків, чекає невдача і розчарування.

Міф 1. Ідеальні партнери повністю сумісні

Якби це було правдою, то ніяких вдалих стосунків просто ніколи б не було. Важливими якостями в парі є можливість підлаштовуватися, йти на компроміс і звільняти місце для бажань іншої людини. Повна гармонія практично неможлива.

Більшість партнерів знайомиться вже з багажем досвіду минулих стосунків, який допоміг їм сформувати свою думку і переваги. І коли починаються стосунки, вони автоматично починають схилятися до своїх уподобань, які можуть мати різні підходи до життя.

Тому в хороших стосунках партнери обмінюються своїми бажаннями, висловлюють свою думку без остраху осуду або неприйняття, а потім успішно долають відмінності.

Міф 2. У ідеальних партнерів однакові апетити

На жаль, мати однакові пріоритети, бажання або прагнення не може жодна пара у світі. І навіть при максимальній схожості інтересів, бажання не можуть проявлятися одночасно відразу в обох.

За словами експерта, вона жодного разу не зустрічала пару, яка б природним чином була голодна в один і той же час, хотіла б сексу однаково і з однаковою частотою, спілкування з одними й тими ж людьми або спати.

Добре, коли апетити перетинаються. І чим частіше - тим краще. Але більшість успішних пар знає, що їм доведеться долати можливу різницю в апетитах, які кожен приносить у стосунки.

Міф 3. Ідеальні партнери завжди ставлять свої стосунки на перше місце

Одна з найбільших істин успішних стосунків полягає в тому, що обидва партнери мають необхідну гнучкість і можуть збалансувати свої кар'єрні потреби, сімейні потреби, духовні потреби та потреби у стосунках.

Ці потреби часто не збігаються за пріоритетами ні з одним з партнерів. Але в хороших стосунках немає зради, а тільки лише глибоке розуміння, що будь-які стосунки ніколи не зможуть задовольнити повністю всі потреби будь-якої людини.

Щоб підтримувати інтерес один до одного, успішні пари досліджують і обговорюють проблеми. Допомагають їх вирішувати, і навіть сприймають їх як просування вперед. Найуспішніший шлях - свобода зростання в рамках зобов'язань.

Міф 4. Ідеального партнера ніколи не приваблює хтось інший

Люди не досконалі, і вони не були створені такими, що їх потреби може абсолютно задовольнити один партнер за все життя. Ми дорослішаємо, змінюємося, розширюємо свою свідомість, ростемо, набуваємо досвіду і можливості. І час від часу відчуття обмеженості одним партнером може з'являтися незалежно від того, наскільки сильно вони його цінують.

Але хороші партнери вибирають збереження своїх стосунків. По суті, використовується стара приказка: "Мені все одно, звідки у тебе апетит, головне – щоб ти прийшов вечеряти додому".

І прекрасно, коли в парі партнери можуть поділитися своїми тимчасовими бажаннями, фантазіями та не побоюються при цьому засудження або погіршення стосунків.

При сильному зовнішньому тяжінні можна залишатися сильним і шукати те, що можна змінити в нинішніх стосунках для задоволення цих блукаючих бажань.

Міф 5. В ідеальних стосунках немає серйозних конфліктів

В успішних партнерів конфлікти є завжди. Вони ростуть, змінюються і їм часом потрібен виклик нових способів мислення. Конфлікти виникають природним чином через відмінності в поглядах, через складнощі сприйняття.

Але в хороших стосунках партнери володіють навичками для вирішення цих конфліктів. Вони вміють слухати, поважають чужий погляд і намагаються знайти спосіб враховувати ці нові виклики.

Міф 6. Ідеальні партнери завжди в "одній команді"

Сумісність дуже важлива, а також підтримка і довіра. Але здорова конкуренція має вирішальне значення і надає стосункам пікантності. Успішні партнери люблять кидати виклик один одному, перемагати при справедливих і взаємних правилах. І програвати вони теж вміють.

Вони спарингують, іскрять і грають. Вони в одній команді на теми моралі, цінностей, етики, справедливості, розподілі ресурсів, духовного розвитку. Але при цьому вони можуть любити боротися з важливими проблемами й розширювати обізнаність і обмеження один одного.

Різниця полягає в тому, що вони можуть домовлятися і мінятися місцями, визначати, хто головний в конкретній ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому жінки вибирають в партнери нарцисів, егоїстів і одружених.

А також розповідали про те, які три помилки можуть просто вбити ваші відносини з коханою людиною.

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