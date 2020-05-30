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Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперты удивили прогнозом

STYLERЖизнь    30.05.2020 - 11:59
Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперты удивили прогнозом
Курс доллара в Украине - что будет на следующей неделе

Эксперты дали неоднозначный проноз

Курс доллара в Украине 2020 будет оставаться стабильным на протяжении некоторого времени, несмотря на то, что страна постепенно выходит из карантина. К тому же, бизнесу, в том числе импортерам товаров, нужна валюта для их закупки.

Эксперты ожидали большей активности со стороны украинских импортеров. Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, пишет "Сегодня".

Специалист отметил, как только начался выход Украины из карантина - спрос на валюту стал увеличиваться со стороны импортеров, которые возобновляют свои бизнес-проекты. "Я надеялся, что это развернет тренд в сторону стабильного подорожания доллара, но, как видим, такого пока не произошло. Образно говоря, курс "засиделся на старте", - отметил Охрименко.

Курс колеблется в зависимости от спроса и предложения и на прошлой неделе валюта в обменниках была. Однако желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось и поэтому пока ничего принципиально нового на рынке не случилось.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что на следующей неделе у доллара будет возможность укрепить свои позиции. Эксперты по-прежнему рекомендуют покупать наличную валюту, пока что для этого есть все необходимые условия. Осенью доллар будет стоить дороже, чем сейчас, и этим можно воспользоваться.

Напомним, что НБУ на 1 июня снизил официальный курс доллара.

Мы писали, что НБУ компенсировал потери валютных резервов.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Курс доллара
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