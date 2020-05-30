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Яким буде курс долара наступного тижня: експерти здивували прогнозом

STYLERЖиття    30.05.2020 - 11:59
Яким буде курс долара наступного тижня: експерти здивували прогнозом
Курс долара в Україні - що буде на наступному тижні

Експерти дали неоднозначний прогноз

Курс долара в Україні 2020 буде залишатися стабільним протягом деякого часу, незважаючи на те, що країна поступово виходить з карантину. До того ж, бізнесу, в тому числі імпортерам товарів, потрібна валюта для їх закупівлі.

Експерти очікували більшої активності з боку українських імпортерів. Про це заявив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, пише "Сьогодні".

Фахівець відзначив, як тільки почався вихід України з карантину - попит на валюту почав збільшуватися з боку імпортерів, які відновлюють свої бізнес-проекти. "Я сподівався, що це розгорне тренд у бік стабільного подорожчання долара, але, як бачимо, такого поки що не сталося. Образно кажучи, курс "засидівся на старті", - зазначив Охріменко.

Курс коливається в залежності від попиту і пропозиції і минулого тижня валюта в обмінниках була. Однак охочих здати або купити її практично не спостерігалося і тому поки нічого принципово нового на ринку не сталося.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що наступного тижня у долара буде можливість зміцнити свої позиції. Експерти, як і раніше рекомендують купувати готівкову валюту, поки що для цього є всі необхідні умови. Восени долар буде коштувати дорожче, ніж зараз, і цим можна скористатися.

Нагадаємо, що НБУ на 1 червня знизив офіційний курс долара.

Ми писали, що НБУ компенсував втрати валютних резервів.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Курс долара
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