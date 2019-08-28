Каким будет курс доллара в ближайшем времени: эксперт озвучил прогноз

Курс доллара в Украине начал постепенно меняться по отношению к гривне. Так, за минувшую неделю с 20 по 27 августа было зафиксировано незначительное и разнонаправленное изменение курса.

А согласно данным на 28 августа, доллар в продаже вырос на наличном рынке на одну копейку, а при покупке - на три копейки. На сегодня средний курс покупки составляет 25,02 грн (24,99 - 27 августа), а продажи - 25,26 грн (25,25 - 27 августа).

При этом по сравнению с предыдущей сессией межбанка курс "зеленого" вырос на 6 копеек - до 25,21 грн за доллар, а покупки - до 25,18 грн за один доллар США.

Тем не менее, аналитик Вадим Иосуб считает, что доллар по отношению к гривне нашел временное равновесие, пишет Сегодня.

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

По словам эксперта, в ближайшей недельной перспективе он будет оставаться в пределах этих значений.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках - по 24,9/25,2 грн", - прогнозирует аналитик.

К слову, недавно эксперты рассказали, что из продуктовой корзинки подорожает осенью, а что, наоборот, упадет в цене.