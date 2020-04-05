Каким будет курс доллара в ближайшее время: эксперты озадачили прогнозом

Курс доллара в Украине на следующей неделе может снизиться, однако не столь существенно. Уходящая неделя стала удачной для гривны и положительная динамика будет держаться еще какое-то время.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в дальнейшем продолжится слабая активность на межбанковском рынке как со стороны экспортеров, так и со стороны импортеров. Об этом информирует издание "Сегодня".

"Это означает неустойчивую стабильность с кратковременной волатильностью. Кто-то, допустим, вышел на рынок с предложением заметного объема валюты и сдвинул курс вниз, на завтра предложений нет, и курс пошел вверх", - пояснил эксперт.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в свою очередь отмечает, что повышенного спроса на валюту нет. "В минувшую пятницу Нацбанк выкупил около 40 млн долларов с рынка, впервые за последние недели. Поэтому на следующей неделе ожидается практически равновесный курс не выше 28 гривен за доллар", - сказал он.

В понедельник, по мнению специалистов, лучше приобретать валюту, а не сдавать. Заработать на разнице курса покупки и продажи - не получится, но в качестве накопления попробовать стоит. К тому же, это должны быть действительно "лишние" деньги, которые можно будет отложить на неопределенный срок.

Напомним, что экстрасенс предсказал значительный рост доллара.

Мы писали, что эксперты дали неожиданный прогноз на апрель касательно стоимости бензина в Украине. Они прогнозируют снижение цен, даже при условии, что курс доллара возрастет до 30 гривен.

Мы также сообщали, в случае чего курс доллара превысит 30 гривен.