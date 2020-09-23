В каких продуктах, кроме сигарет, есть никотин: едим постоянно

Никотин можно получить не только выкурив сигарету, но и употребив некоторые продукты питания. Кроме того, это вещество необходимо для обмена веществ и вырабатывается печенью.

Растениям никотин нужен для защиты от насекомых и больше всего его в листьях, стеблях и семенах табака, пишет 24 канал. В каких еще продуктах есть никотин - читайте в нашем материале.

Баклажан

В 10 граммах баклажанов около 1 микрограмма никотина. Такой объем можно получить, если курить пассивно в течение трех часов. А одна сигарета с содержанием 1 мг никотина равняется 10 кг баклажанов.

Цветная капуста

В цветной капусте 3,8 нанограмма никотина в 263,5 грамма продукта. Такую дозу вы сможете получить, если побудете в помещении с курильщиком в течение трех часов.

Картофель и ее кожура

Больше всего никотина в мякоти картофеля. В 1 кг - 15,3 нанограма никотина. А чтобы достичь эффекта пассивного курения, нужно съесть около 65,4 грамма картофеля.

В кожуре картофеля - 4,8 нанограма, то есть надо будет съесть 208 граммов картофельных очистков.

Зеленые и красные помидоры

В зеленых помидорах никотина больше, чем в спелых. Так, зеленые томаты содержат 42,8 нанограмма. То есть для эффекта, что вы пассивно покурили, нужно всего 23,4 грамма таких помидоров.

Спелые томаты же содержат в 10 раз меньше никотина - 4,1 нанограма на 1 кг. Для пассивного курения нужно 244 грамма спелых томатов.

А вот цитрусовые гранаты, шпинат, брокколи и имбирь помогут вам, если вы бросаете курить. Эти продукты помогают выведению токсинов, уменьшают тягу к курению и восстанавливают организм.

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