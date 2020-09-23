У яких продуктах, крім сигарет, є нікотин: їмо постійно

Нікотин можна отримати не тільки викуривши сигарету, але і вживши деякі продукти харчування. Крім того, ця речовина необхідна для обміну речовин і виробляється печінкою.

Рослинам нікотин потрібен для захисту від комах і найбільше його в листках, стеблах і насінні тютюну, пише 24 канал. В яких ще продуктах є нікотин - читайте в нашому матеріалі.

Баклажан

В 10 грамах баклажанів близько 1 мікрограма нікотину. Такий обсяг можна отримати, якщо палити пасивно протягом трьох годин. А одна цигарка з вмістом 1 мг нікотину дорівнює 10 кг баклажанів.

Цвітна капуста

У цвітній капусті 3,8 нанограма нікотину в 263,5 грама продукту. Таку дозу ви зможете отримати, якщо побудете в приміщенні з курцем протягом трьох годин.

Картопля і її шкірка

Найбільше нікотину в м'якоті картоплі. В 1 кг - 15,3 нанограма нікотину. А щоб досягти ефекту пасивного куріння, потрібно з'їсти близько 65,4 грама картоплі.

В шкірці картоплі - 4,8 нанограма, тобто треба буде з'їсти 208 грамів картопляного лушпиння.

Зелені і червоні помідори

В зелених помідорах нікотину більше, ніж у стиглих. Так, зелені томати містять 42,8 нанограма. Тобто для ефекту, що ви пасивно покурили, потрібно всього 23,4 грама таких помідорів.

Стиглі томати ж містять в 10 разів менше нікотину - 4,1 нанограма на 1 кг. Для пасивного куріння потрібно 244 г стиглих томатів.

А ось цитрусові, гранати, шпинат, броколі і імбир допоможуть вам, якщо ви кидаєте курити. Ці продукти допомагають виведенню токсинів, зменшують тягу до куріння і відновлюють організм.

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