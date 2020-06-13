Куда поехать? Украинцам рассказали, где отдохнуть летом

В Украине из-за пандемии коронавируса 2020 ехать на отдых пока что не рекомендуется. Хотя, если очень хочется, можно обратить внимание на некоторые области, где можно спокойно и в безопасности провести время со своей семьей.

Пока что есть четыре области, где показатели заболеваемости соответствуют критериям, задекларированным правительством. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

В этом году поехать можно в Одесскую, Херсонскую, Запорожскую и Николаевскую область. В остальных регионах сейчас происходит превышение показателей относительно количества заболеваний коронавирусом, поэтому только региональные комиссии техногенной и экологической безопасности могут принимать решение о том, можно ли смягчать карантин либо вводить более жесткий режим.

С 15 июня открываются внешние авиаперелеты. А с 1 июля Евросоюз откроет свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм.

Напомним, что самыми популярными направлениями для автомобильного путешествия по стране являются Львов, Умань, Каменец-Подольский, Киев, Одесса и Коростышев.

Также туристы любят отдыхать на Западной Украине. Горы, активный отдых и красивая природа может привлечь любого. Главными достопримечательностями Западной Украины считаются Львов и Карпаты.

Где отдохнуть в Украине 2020 - список областей

Напомним, что Египет открывает границы для туристов.