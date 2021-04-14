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О каких болезнях расскажет пульс, и когда надо бежать к врачу

Автор: Светлана Мащенко

Ритм сердечных сокращений, который можно определить, измерив пульс, может указать на проблемы с организмом и даже быть симптомом серьезной болезни. Как правильно измерить пульс, и когда надо бежать к врачу - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет zdorovia.com.ua.

Как правильно измерить пульс

На шее: приставьте указательный и средний пальцы к шее сбоку от трахеи.

На руке: поместите два пальца между костью и сухожилием над лучевой артерией, расположенной на стороне большого пальца запястья.

Когда услышите ритм, посчитайте количество ударов за 15 секунд, а затем умножьте это число на четыре - так вы узнаете, сколько раз в минуту сокращается сердце ваше.

Какой является нормальная частота сердечных сокращений?

Для взрослых и детей от десяти лет нормой будет число 60-100 ударов в минуту. А вот дети в возрасте 5-6 лет в состоянии покоя имеют 75-110 ударов в минуту. Частота сокращений замедляется к подростковому возрасту, и это - естественно.

Если сердце бьется слишком быстро

Такое состояние называется тахикардией, когда сердце бьется с ритмом 100-300 ударов за минуту. Такое состояние может быть после физической нагрузки, стресса или повышения температуры. Подобные эпизоды могут закончиться быстро и без последствий.

Однако тахикардия становится проблемой, когда возникает часто, длится долго или же сопровождается такими симптомами, как головокружение, одышка, обмороки, боли или сжимание в груди. При таких состояниях следует обратиться к врачу, ведь это может значить начало и прогрессирование заболевания сердца.

Сердце слишком медленно сокращается

Такое состояние врачи называют брадикардией, когда сердце в состоянии покоя бьется очень медленно, менее 60 ударов в минуту.

По словам кардиолога, брадикардия может быть вызвана изменениями в сердце в результате старения, сердечных заболеваний (например, ишемической болезни сердца или инфаркта), проблем с щитовидной железой или употребления лекарств для лечения проблем с сердцем или гипертонии.

Ранее врачи также рассказали, при каких проблемах с сердцем надо срочно обращаться за медицинской помощью.

Кроме того медики назвали малозаметные признаки проблем с почками, которые легко не заметить.

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