Какие жирные продукты на самом деле полезные: вы будете удивлены

Не все жирные продукты на самом деле вредны для организма человека. Некоторые из них диетологи рекомендуют включить в рацион, чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему или насытить витаминами.

Какие жирные продукты на самом деле полезны, рассказала врач-диетолог Ирина Писарева. Об этом информирует Medicforum.

Авокадо

Как объяснила специалист, этот продукт в рейтинге жирных занимает самую высокую позицию. Он способствует снижению уровня холестерина, укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает насытить организм такими важными витаминами, как К и В.

Растительное и сливочное масло

Растительное масло – продукт, который очень важен для укрепления стенки сосудов и помогает ускорить обмен веществ. А вот сливочное масло хорошего качества помогает бороться с воспалительными процессами, насыщает организм витамином Д, помогает укрепить кости и повышает иммунитет.

Рыба

Рыба – источник омега-3 и жирных кислот. Особенно полезны жирные сорта рыбы – скумбрия, лосось, семга. По словам медика, омега-3 помогает снять воспалительные процессы, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Такая рыба также полезна для пищеварения, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Рекомендуемая доза употребления рыбы – два-три раза в неделю.

Однако диетолог предупредила, что в употреблении жирных продуктов нужно обязательно соблюдать меру и людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с лечащим врачом.