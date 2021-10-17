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Какие жирные продукты на самом деле полезные: вы будете удивлены

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Воскресенье 17 октября 2021 12:03
Какие жирные продукты на самом деле полезные: вы будете удивлены Фото: Какие жирные продукты на самом деле полезны для организма (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Не все жирные продукты на самом деле вредны для организма человека. Некоторые из них диетологи рекомендуют включить в рацион, чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему или насытить витаминами.

Какие жирные продукты на самом деле полезны, рассказала врач-диетолог Ирина Писарева. Об этом информирует Medicforum.

Авокадо

Как объяснила специалист, этот продукт в рейтинге жирных занимает самую высокую позицию. Он способствует снижению уровня холестерина, укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает насытить организм такими важными витаминами, как К и В.

Растительное и сливочное масло

Растительное масло – продукт, который очень важен для укрепления стенки сосудов и помогает ускорить обмен веществ. А вот сливочное масло хорошего качества помогает бороться с воспалительными процессами, насыщает организм витамином Д, помогает укрепить кости и повышает иммунитет.

Рыба

Рыба – источник омега-3 и жирных кислот. Особенно полезны жирные сорта рыбы – скумбрия, лосось, семга. По словам медика, омега-3 помогает снять воспалительные процессы, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Такая рыба также полезна для пищеварения, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Рекомендуемая доза употребления рыбы – два-три раза в неделю.

Однако диетолог предупредила, что в употреблении жирных продуктов нужно обязательно соблюдать меру и людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали продукты, которые можно есть на ночь.

А также рассказывали о том, почему нужно ежедневно съедать 21 ягоду изюма.

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