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Які жирні продукти насправді корисні: ви будете здивовані

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Неділя 17 жовтня 2021 12:03
Які жирні продукти насправді корисні: ви будете здивовані Фото: які жирні продукти насправді корисні для організму (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Не всі жирні продукти насправді шкідливі для організму людини. Деякі з них дієтологи рекомендують включити в раціон, щоб підтримати серцево-судинну систему або наситити вітамінами.

Які жирні продукти насправді корисні, розповіла лікар-дієтолог Ірина Писарєва. Про це інформує Medicforum.

Авокадо

Як пояснила фахівець, цей продукт в рейтингу жирних займає найвищу позицію. Він сприяє зниженню рівня холестерину, зміцнює серцево-судинну систему і допомагає наситити організм такими важливими вітамінами, як К і В.

Рослинне і вершкове масло

Рослинна олія - продукт, який дуже важливий для зміцнення стінки судин і допомагає прискорити обмін речовин. А ось вершкове масло хорошої якості допомагає боротися із запальними процесами, насичує організм вітаміном Д, допомагає зміцнити кістки та підвищує імунітет.

Риба

Риба-джерело омега-3 і жирних кислот. Особливо корисні жирні сорти риби - скумбрія, лосось, сьомга. За словами медика, омега-3 допомагає зняти запальні процеси, сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань. Така риба також корисна для травлення, покращує стан шкіри, волосся і нігтів. Рекомендована доза вживання риби - два-три рази на тиждень.

Однак дієтолог попередила, що у вживанні жирних продуктів потрібно обов'язково знати міру і людям з хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали продукти, які можна їсти на ніч.

А також розповідали про те, чому потрібно щодня з'їдати 21 ягоду родзинок.

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