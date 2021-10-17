Які жирні продукти насправді корисні: ви будете здивовані
Не всі жирні продукти насправді шкідливі для організму людини. Деякі з них дієтологи рекомендують включити в раціон, щоб підтримати серцево-судинну систему або наситити вітамінами.
Які жирні продукти насправді корисні, розповіла лікар-дієтолог Ірина Писарєва. Про це інформує Medicforum.
Авокадо
Як пояснила фахівець, цей продукт в рейтингу жирних займає найвищу позицію. Він сприяє зниженню рівня холестерину, зміцнює серцево-судинну систему і допомагає наситити організм такими важливими вітамінами, як К і В.
Рослинне і вершкове масло
Рослинна олія - продукт, який дуже важливий для зміцнення стінки судин і допомагає прискорити обмін речовин. А ось вершкове масло хорошої якості допомагає боротися із запальними процесами, насичує організм вітаміном Д, допомагає зміцнити кістки та підвищує імунітет.
Риба
Риба-джерело омега-3 і жирних кислот. Особливо корисні жирні сорти риби - скумбрія, лосось, сьомга. За словами медика, омега-3 допомагає зняти запальні процеси, сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань. Така риба також корисна для травлення, покращує стан шкіри, волосся і нігтів. Рекомендована доза вживання риби - два-три рази на тиждень.
Однак дієтолог попередила, що у вживанні жирних продуктів потрібно обов'язково знати міру і людям з хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем.
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