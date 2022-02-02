На какие заболевания могут указывать проблемы с кожей: названы неочевидные признаки

Определенные проблемы с кожей могут говорить о развитии внутренних заболеваний. Люди часто не обращают внимание на малозаметные признаки на коже или же путают эти симптомы с чем-то другим.
Какие признаки на коже указывают на заболевания, рассказали в издании Medpravda.
Очень бледная кожа, особенно на внутренней стороне губ и на нижних веках говорят о развитии анемии. Если при этом вы часто чувствуете усталость, головную боль и у вас начали выпадать волосы – нужно срочно обратиться к врачу, так как это явные признаки анемии.
Это заболевание, при котором количество эритроцитов или уровень гемоглобина снижается намного ниже нормы.
Большинство эндокринных заболеваний сопровождается признаками на коже. При гипертиреозе или при повышенной активности щитовидной железы, кожа становится нежная, хрупкая, теплая и влажная. Это сопровождается выпадением волос и ломкостью ногтей.
При гипотиреозе или при замедленной активности щитовидной железы, кожа становится бледная, холодная и шелушится, особенно на локтях и коленях.
При сахарном диабете уровень глюкозы в крови стремительно идет вверх и это приводит к дегенеративным изменениям в капиллярах, артериолах и венах.
Начинается гипоксия и нарушение снабжения кожи питательными веществами. Поэтому она часто становится сухой, грубой и склонной к шелушению. Порой этот симптом становится самым первым признаком развития диабета.
Такой лишай проявляется в виде болезных волдырей, которые локализуется с одной стороны и не выходят за среднюю линию тела.
Чаще всего такое раздражение появляется в локализации межреберных нервов. Этот лишай очень опасен для здоровья.
Кожные проблемы могут указывать и на тромбоз глубоких вен и венозную тромбоэмболию. Сгустки внутри вен мешают крови течь по организму правильно и это нарушает работу всего тела.
Обычно при тромбозе появляется отечность, ощущение натянутости кожи, небольшое покраснение и температура в конечности.
Напомним, ранее мы писали о том, в каких случаях выпадение ресниц может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.
А также рассказывали о том, что ученые назвали признак в кишечнике, который указывает на наличие хронических заболеваний.