На які захворювання можуть вказувати проблеми зі шкірою: названі неочевидні ознаки

Певні проблеми зі шкірою можуть говорити про розвиток внутрішніх захворювань. Люди часто не звертають увагу на малопомітні ознаки на шкірі або ж плутають ці симптоми з чимось іншим.
Які ознаки на шкірі вказують на захворювання, розповіли у виданні Medpravda.
Дуже бліда шкіра, особливо на внутрішній стороні губ і на нижніх століттях говорять про розвиток анемії. Якщо при цьому ви часто відчуваєте втому, головний біль і у вас почали випадати волосся – потрібно терміново звернутися до лікаря, оскільки це явні ознаки анемії.
Це захворювання, при якому кількість еритроцитів або рівень гемоглобіну знижується набагато нижче норми.
Більшість ендокринних захворювань супроводжується ознаками на шкірі. При гіпертиреозі або при підвищеній активності щитовидної залози, шкіра стає ніжна, тендітна, тепла і волога. Це супроводжується випаданням волосся і ламкістю нігтів.
При гіпотиреозі або при сповільненій активності щитовидної залози, шкіра стає бліда, холодна і лущиться, особливо на ліктях і колінах.
При цукровому діабеті рівень глюкози в крові стрімко йде вгору і це призводить до дегенеративних змін в капілярах, артеріолах і венах.
Починається гіпоксія і порушення постачання шкіри поживними речовинами. Тому вона часто стає сухою, грубою і схильною до лущення. Часом цей симптом стає найпершою ознакою розвитку діабету.
Такий лишай проявляється у вигляді хворобливих пухирів, які локалізується з одного боку і не виходять за середню лінію тіла.
Найчастіше таке подразнення з'являється в локалізації міжреберних нервів. Цей лишай дуже небезпечний для здоров'я.
Шкірні проблеми можуть вказувати й на тромбоз глибоких вен і венозну тромбоемболію. Згустки всередині вен заважають крові текти по організму правильно і це порушує роботу всього тіла.
Зазвичай при тромбозі з'являється набряклість, відчуття натягнутості шкіри, невелике почервоніння і температура в кінцівки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких випадках випадання вій може говорити про серйозні проблеми зі здоров'ям.
А також розповідали про те, що вчені назвали ознака в кишечнику, який вказує на наявність хронічних захворювань.