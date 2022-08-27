Які яйця не можна купувати в магазині: можуть бути смертельно небезпечні

Яйця є універсальним продуктом, без якого не обходиться жоден українець. Але дуже часто в торгових точках можна зустріти неякісний товар.

Як відрізнити хороші яйця від поганих - читайте нижче у матеріалі Styler.

Як вибрати свіжі і хороші яйця

Запам'ятайте основне правило - термін придатності столових яєць залежить від того, в яких умовах вони зберігаються.

Якщо тримати їх при температурі не вище +2 градуси, то вживати можна протягом 90 днів.

При температурі зберігання до + 20 градусів столові яйця будуть якісними приблизно 25 днів. При виборі яєць в магазині орієнтуєтеся на дату сортування. Чим вона ближче до сьогоднішньої дати, тим вище ймовірність купити більш свіжі!

До речі, чим курка старше, тим крупніше яйця вона несе. Однак дрібні яйця, корисніше добірних. У яйцях першої категорії виявилося оптимальне співвідношення омега-6 і омега-3 жирних кислот.

Як перевірити свіжість яєць

Для цього помістіть вдома яйця в глибоку ємність з холодною водою. Якщо вони залишилися лежати на дні в горизонтальному положенні, значить вони дуже свіжі.

З приводу магазину - яйця, злегка підняті тупим кутом догори - вже не першої свіжості.

Справа ще в тому, що якщо яйце, яке зберігається гострим кінцем вгору, це неправильно і навіть небезпечно. У яйці, в тупому кінці, є повітряна подушка, яка захищає жовток від попадання в нього різних бактерій, в тому числі сальмонели. І цей повітряний прошарок повинен розташовуватися вгорі, а не внизу.