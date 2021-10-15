За какие высказывания в интернете могут наказать: грозит уголовная ответственность

В законе Украины "Об информации" есть определения фраз, за которые можно получить наказание. Уголовная, дисциплинарная или административная ответственность грозит тем, кто пропагандирует войну, насилие и жестокость.

Какая ответственность грозит за отдельные высказывания и что такое "язык вражды", рассказала юрист Елена Ипатенко в эфире " Украинского радио ".

Она объяснила, что язык вражды – это публичная речь, в которой выражается ненависть или поощряется насилие в отношении лица или группы лиц на основании расы, религии, пола или сексуальной ориентации. Такое определение указано в Кембриджском словаре и ни в украинском законодательстве, ни в международном нет единого толкования.

В Украине высказывания регламентируются несколькими законами: "Об информации", "О печатных средствах массовой информации", "О телевидении и радиовещании".

За что можно понести наказание

Если в вашей письменной или устной речи есть такие высказывания, то вы можете понести дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность:

призывы к свержению конституционного строя

призывы к нарушению территориальной целостности Украины

пропаганда войны, насилия, жестокости

разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды

призывы к совершению террористических актов

посягательство на права и свободы человека

За что может наступить уголовная ответственность:

публичные призывы к захвату государственной власти

призывы к изменению территории или государственной границы Украины

призывы к совершению террористического акта

нарушение равноправия граждан в связи с их религиозными убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, инвалидностью и прочее

публичные призывы к погромам, уничтожению имущества, захвату зданий

распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость

публичные призывы к развязыванию военного конфликта

пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов

Как могут наказать

За нарушение виновник несет гражданскую, административную и уголовную ответственность по ст. 161 Уголовного кодекса Украины за дискриминацию любого рода. Такие действия наказываются штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов или ограничением свободы сроком на 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.