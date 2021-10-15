За які висловлювання в інтернеті можуть покарати: загрожує кримінальна відповідальність
У Законі України "Про інформацію" є визначення фраз, за які можна отримати покарання. Кримінальна, дисциплінарна або адміністративна відповідальність загрожує тим, хто пропагує війну, насильство і жорстокість.
Яка відповідальність загрожує за окремі висловлювання і що таке "мова ворожнечі", розповіла юрист Олена Іпатенко в ефірі "Українського радіо".
Вона пояснила, що мова ворожнечі - це публічна мова, в якій виражається ненависть або заохочується насильство щодо особи або групи осіб на підставі раси, релігії, статі або сексуальної орієнтації. Таке визначення зазначено в Кембриджському словнику і ні в українському законодавстві, ні в міжнародному немає єдиного тлумачення.
В Україні висловлювання регламентуються кількома законами: "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення".
За що можна понести покарання
Якщо у вашій письмовій або усній мові є такі висловлювання, то ви можете понести дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність:
- заклики до повалення конституційного ладу
- заклики до порушення територіальної цілісності України
- пропаганда війни, насильства, жорстокості
- розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі
- заклики до вчинення терористичних актів
- посягання на права і свободи людини
За що може настати кримінальна відповідальність:
- публічні заклики до захоплення державної влади
- заклики до зміни території або державного кордону України
- заклики до вчинення терористичного акту
- порушення рівноправності громадян у зв'язку з їх релігійними переконаннями, расовою або національною приналежністю, інвалідністю та інше
- публічні заклики до погромів, знищення майна, захоплення будівель
- поширення творів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну або релігійну нетерпимість
- публічні заклики до розв'язання військового конфлікту
- пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів
Як можуть покарати
За порушення винуватець несе цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за ст.161 Кримінального кодексу України за дискримінацію будь-якого роду. Такі дії караються штрафом у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі строком на 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
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