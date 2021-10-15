За які висловлювання в інтернеті можуть покарати: загрожує кримінальна відповідальність

У Законі України "Про інформацію" є визначення фраз, за які можна отримати покарання. Кримінальна, дисциплінарна або адміністративна відповідальність загрожує тим, хто пропагує війну, насильство і жорстокість.

Яка відповідальність загрожує за окремі висловлювання і що таке "мова ворожнечі", розповіла юрист Олена Іпатенко в ефірі " Українського радіо ".

Вона пояснила, що мова ворожнечі - це публічна мова, в якій виражається ненависть або заохочується насильство щодо особи або групи осіб на підставі раси, релігії, статі або сексуальної орієнтації. Таке визначення зазначено в Кембриджському словнику і ні в українському законодавстві, ні в міжнародному немає єдиного тлумачення.

В Україні висловлювання регламентуються кількома законами: "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення".

За що можна понести покарання

Якщо у вашій письмовій або усній мові є такі висловлювання, то ви можете понести дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність:

заклики до повалення конституційного ладу

заклики до порушення територіальної цілісності України

пропаганда війни, насильства, жорстокості

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі

заклики до вчинення терористичних актів

посягання на права і свободи людини

За що може настати кримінальна відповідальність:

публічні заклики до захоплення державної влади

заклики до зміни території або державного кордону України

заклики до вчинення терористичного акту

порушення рівноправності громадян у зв'язку з їх релігійними переконаннями, расовою або національною приналежністю, інвалідністю та інше

публічні заклики до погромів, знищення майна, захоплення будівель

поширення творів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну або релігійну нетерпимість

публічні заклики до розв'язання військового конфлікту

пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів

Як можуть покарати

За порушення винуватець несе цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за ст.161 Кримінального кодексу України за дискримінацію будь-якого роду. Такі дії караються штрафом у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі строком на 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.